Cine va prezenta Survivor 2026 la Antena 1. Filmările încep pe 20 decembrie

De: Mirela Loșniță 18/11/2025 | 07:49
Survivor se pregătește pentru o revenire de proporții! După mai multe sezoane difuzate la PRO TV, celebra emisiune revine în forță, de această dată pe Antena 1. Conform informațiilor apărute în spațiul public, producătorii lucrează la o ediție complet reinventată, cu o abordare modernă, probe mult mai dure și o echipă de prezentatori care promite să aducă o nouă energie în televiziunea românească. 

În culisele Antenei 1 discuțiile sunt intense, iar pentru rolul de prezentator al producției sunt luați în calcul trei nume cunoscute: Mihai Morar, Răzvan Fodor și Răzvan Simion. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Mihai Morar ar fi principalul favorit, datorită carismei și experienței vaste în radio și televiziune.

Cine va prezenta, de fapt, Survivor 2026 la Antena 1?

Mai mult, Răzvan Simion, prezentatorul celebrei emisiuni matinale „Neatza cu Răzvan și Dani”, ar fi refuzat din start această propunere, considerând că o astfel de experiență intensă și solicitantă nu i se potrivește. În schimb, deși Mihai Morar pare în continuare opțiunea principală, conducerea postului îl ia serios în calcul și pe Răzvan Fodor, care vine cu atuuri clare: carismă, un puternic sex-appeal și faptul că este soțul Irinei Fodor, prezentatoarea Asia Express, devenită una dintre preferatele Monei Segall.

Deși încă nu a fost stabilită o variantă finală, un lucru este sigur: alegerea prezentatorului se va face între cei doi favoriți ai momentului, Mihai Morar și Răzvan Fodor. Antena 1 pregătește o producție spectaculoasă, probe noi, echipe puternice și o competiție ridicată la un nivel superior.

Survivor 2026 va păstra structura consacrată Faimoși vs. Războinici, însă formatul va fi îmbogățit cu twisturi neașteptate și provocări fizice mult mai dure. Lansarea ar fi programată pentru data de 8 martie 2026. Până la anunțul oficial, fanii emisiunii sunt nerăbdători și așteaptă cu emoție momentul în care va fi dezvăluit numele celui care va prelua rolul de prezentator al acestui show de aventură.

×