Apariție specială la cununia Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan! „O să cânt la nunta lor și vin în România pentru asta”

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se pregătesc de unul dintre cele mai frumoase momente din viața lor. De la cununia programată la începutul lunii octombrie nu va lipsi ”mama lor spirituală”. Invitatul vine special din America pentru a le fi alături celor doi soți.

După un an plin de necazuri și cumpene, Adriana Bahmuțeanu se pregătește de un nou capitol în viața sa. Jurnalista a trecut prin momente dificile după moartea lui Silviu Prigoană. Cei doi băieți pe care îi are cu afaceristul au fost îndepărtați de ea de către frații mai mari ai afaceristului, iar în urmă cu doar câteva săptămâni și-a condus mama pe ultimul drum.

Invitatul special de la nunta Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan

La începutul lunii octombrie, jurnalista și George Restivan urmează să se căsătorească, eveniment care a fost organizat în mare secret. În urmă cu trei ani, cei doi s-au logodit religios. Mândru că urmează să devină bărbat însurat cu acte în regulă, George Restivan a mărturisit că este tare fericit că Adriana Bahmuțeanu va trece pe numele lui. Acesta susține că numele ”Bahmuțeanu” va rămâne în cărțile istoriei.

”Pe 2 octombrie la primărie, Adriana își va schimba numele. Deci numele de Bahmuțeanu va rămâne în cărțile istoriei. Undeva într-o bibliotecă. Deci Adriana va lua numele meu. O va chema Restivan”, a mărturisit viitorul ei soț pentru Wownews.

De la eveniment nu avea cum să lipsească celebra Carmen Harra, care vine special din America pentru a le fi alături celor doi soți. Clarvăzătoarea este cea care le-a făcut cunoștință în urmă cu trei ani, iar Adriana Bahmuțeanu și George Restivan o consideră ”mama lor spiritual”.

„George și Adriana se căsătoresc, iar eu sunt cea mai fericită. Sunt fericită pentru că toate aceste influențe negative venite de la iubitele ei prietene, surorile ei, cele care i-au vrut binele să o vadă singură, răutăcioase, invidioase, că așa e natura umană, nu au reușit nimic până la urmă. Iată că Adriana o să fie și ea protejată, iubită, ajutată și pe octombrie, 2, are loc nunta, iar eu o să cânt la nunta lor și vin în România pentru asta’”, a spus Carmen Harra, conform Viva.

Carmen Harra este cea care a prezis că mama Adrianei Bahmuțeanu va înceta din viață până la începutul anului 2026.

„Eu am știut de la Carmen Harra că mama Petruța nu apucă 2026. Acum două luni în urmă, am vorbit cu Carmen Harra și am știut treaba asta, dar poate acum o să afle și Adriana și o să fie o veste și pentru ea. S-a întâmplat la fel cum am știut și despre mama băiatului meu Blake. Eu am fost pregătit pentru asta și nu a fost un șoc pentru mine, dar aș fi vrut să plece cu inima mai mult împăcată mama Petruța. Mi-a fost atât de greu să nu îi spun Adrianei, să mă destăinui, știind treaba asta, dar am zis că o să vină momentul când o să spun și treaba asta. Deci, nu a fost ușor pentru mine, dar am fost pregătit de doamna Carmen Harra pentru acest lucru, de aceea în ultima vreme eu și Adriana ne-am ținut viața foarte secretă și în continuare vrem să o menținem așa”, a spus George Restivan în urmă cu aproximativ două săptămâni.

