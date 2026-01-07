Acasă » Știri » Arca lui Noe – legendă biblică sau realitate? Descoperirea care poate confirma una dintre cele mai vechi povești ale lumii

Arca lui Noe – legendă biblică sau realitate? Descoperirea care poate confirma una dintre cele mai vechi povești ale lumii

De: Diana Cernea 07/01/2026 | 08:10
Arca lui Noe – legendă biblică sau realitate? Descoperirea care poate confirma una dintre cele mai vechi povești ale lumii
O descoperire arheologică făcută în Turcia reaprinde una dintre cele mai vechi enigme ale omenirii. Fragmente de ceramică descoperite lângă presupusul loc al Arcei lui Noe ar putea reprezenta dovada că oameni au trăit acolo cu mii de ani în urmă. Cercetătorii spun că indiciile sunt cele mai grăitoare de până acum.

De zeci de ani, Muntele Ararat este în centrul unei dezbateri aprinse: a existat sau nu Arca lui Noe? Acum, o nouă descoperire readuce subiectul în prim-plan și îi face pe specialiști să privească altfel celebra poveste biblică.

Arca lui Noe – legendă biblică sau realitate?

Potrivit New York Post, arheologii au descoperit fragmente de ceramică în apropierea unei formațiuni geologice cunoscute sub numele de Durupinar, despre care unii cercetători cred că ar fi locul unde a eșuat celebra ambarcațiune. Fragmentele au fost descoperite în timpul unor lucrări rutiere în provincia Ağrı, în estul Turciei, nu departe de structura în formă de navă care măsoară aproximativ 164 de metri – dimensiuni asemănătoare cu cele descrise în Biblie.

Profesorul Faruk Kaya, de la Universitatea Ibrahim Cecen din Agri, a explicat că bucățile de ceramică datează din perioada calcolitică, adică dintre anii 5500 și 3000 î.Hr.

„Fragmentele ceramice arată clar că în această zonă a existat activitate umană în urmă cu mii de ani”, a declarat cercetătorul.

Descoperirea este cu atât mai importantă cu cât perioada respectivă coincide cu intervalul în care, potrivit scrierilor biblice, ar fi avut loc Marele Potop. Vasele de ceramică sunt printre cele mai clare dovezi ale existenței unor așezări umane, ceea ce întărește ipoteza că zona era locuită exact în perioada menționată în Biblie.

Ce se ascunde sub pământ: scanările radar și tunelurile misterioase

Cercetările nu se opresc aici. În ultimii ani, o echipă internațională a folosit scanări radar pentru a analiza structura aflată sub pământ. Rezultatele arată existența unui tunel de aproximativ patru metri înălțime și a mai multor niveluri subterane, asemănătoare celor descrise în Biblie.
În Cartea Genezei se menționează că Arca avea trei punți, iar formațiunea descoperită pare să corespundă acestei descrieri.

În urma noilor descoperiri, profesorul Kaya a cerut autorităților să protejeze zona și să interzică îndepărtarea pietrelor sau a fragmentelor din situl arheologic. El a avertizat că atât intervenția umană, cât și fenomenele naturale ar putea deteriora iremediabil ceea ce pare a fi una dintre cele mai importante descoperiri arheologice ale secolului.

Nu este prima dată când Muntele Ararat intră în atenția cercetătorilor, dar noile dovezi par mai solide ca niciodată. Deși misterul nu este încă rezolvat, fiecare fragment descoperit aduce omenirea cu un pas mai aproape de aflarea adevărului.

A existat sau nu Arca lui Noe? Răspunsul s-ar putea afla chiar sub pământul Anatoliei.

O frescă creștină rară din secolul al III-lea îl prezintă pe Iisus Hristos ca „Păstorul cel Bun"

Noua analiză de sânge a pânzei în care a fost îngropat Iisus răstoarnă tot ce se ştia! Detalii de magnitudine biblică

Cât te costă anual un apartament gol în România, în 2026. Plătești o sumă mare chiar dacă nu ...
Cât te costă anual un apartament gol în România, în 2026. Plătești o sumă mare chiar dacă nu locuiește nimeni
Cât trebuie să plătească Vali Vijelie impozitul pentru cele 30 de apartamente pe care le deține. ...
Cât trebuie să plătească Vali Vijelie impozitul pentru cele 30 de apartamente pe care le deține. Suma totală este uriașă
Categoria de pensionari care vor avea pensii cu 3.6% mai mari începând din ianuarie 2026
Categoria de pensionari care vor avea pensii cu 3.6% mai mari începând din ianuarie 2026
Cât costă o nuntă în 2026. Suma uriașă pe care trebuie să o scoată mirii din buzunar
Cât costă o nuntă în 2026. Suma uriașă pe care trebuie să o scoată mirii din buzunar
Horoscop Vărsător 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor ...
Horoscop Vărsător 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor
Zodii care nu pot forma un cuplu de durată. Orice ar face, se va destrăma relația
Zodii care nu pot forma un cuplu de durată. Orice ar face, se va destrăma relația
