Are 4 milioane de urmăritori, după replica virală: ”Habibi, hai în Dubai!”. Faimosul Andreas se mută în România

Le-a tot zis doamnelor și domnișoarelor să vină în Dubai, dar până una alta a aterizat el în România. Este vorba despre celebrul influencer cu peste 3 milioane de urmăritori pe TikTok care a devenit cunoscut pentru expresia: „Habibi, come to Dubai!”. Aflat de câteva zile în România, CANCAN.RO nu putea rata ocazia de a-l lua la întrebări pe faimosul artist. Și am aflat așa: A venit însoțit de Xonia la eveniment, dar are planuri și cu alți artiști de la noi. Mai mult, Andreas ne-a povestit într-un interviu exclusiv cum a fost pentru el să se trezească peste noapte faimos, după ce multă vreme a căutat faima și nu reușea să o dobândească.

La cel mai recent eveniment monden l-am întâlnit și pe Andreas Koundourakis sau mai simplu spus: pe Habibi. Cunoscutul influencer a venit pentru prima dată în România și are planuri mari pe tărâmurile noastre.Extrem de deschis și cu un simț al umorului extrem de bine dezvoltat, influencerul a cucerit pe toată lumea și a făcut furori printre admiratoare.

Habibi a dat Dubaiul pe România: „Bucureștiul va fi a doua mea casă”

CANCAN.RO: Xonia, iată ne întâlnim după multă vreme, cred că de un an aproape nu ne-am mai văzut.

Xonia: A trecut ceva timp, dar știi că de fiecare dată când ne vedem, avem ce povesti. Am fost în America, o să mă întorc în octombrie pentru că vom avea un concert eu și Super Sako. La început am avut deschiderea cu Massari, un artist din Liban. Cu toții am cântat în Detroit, cu Andreas Habibi este tipul care zice: „Habibi, come to Dubai” Habibi, come to CANCAN!

CANCAN.RO: Vorbești engleză, da? Bineînțeles. Română ai învățat? Nu suficient. Spune cuvintele pe care le știi!

Andreas Koundourakis (Habibi): Bună, draga mea! Ce faci? Te iubesc! Ea (n.r. Xonia) m-a învățat să vorbesc în română.

CANCAN.RO: Ai devenit foarte faimos după ce ai făcut acel video „Habibi, come to Dubai!”. Multe vedete și de la noi din România au făcut duete cu tine. Practic, ai devenit super viral. Cum a fost pentru tine atunci?

Andreas Koundourakis (Habibi): A fost neașteptat. Am spus la mișto „Habibi, come to Dubai!” și deodată toată lumea făcea duete: „Habibi, hai în București sau în Roma, în Viena!”. Au făcut vorba mea faimoasă în toate orașele din lume și sunt mândru de asta.

Habibi are planuri mari în România: „Voi colabora cu artiști faimoși din România”

CANCAN.RO: Cum te-ai cunoscut cu Xonia?

Andreas Koundourakis (Habibi): Este o poveste foarte amuzantă. Eram în Los Angeles și la fel, și ea și iubitul ei. Deodată, ea a început să-mi facă cu mâna, m-a recunoscut. I-am făcut și eu înapoi. S-a legat o prietenie și mă bucur pentru că este o persoană minunată.

CANCAN.RO: Așa este. Am înțeles că veți și colabora. Spune-mi mai multe despre asta

Andreas Koundourakis (Habibi): Am venit în România pentru o sesiune de Meet& Greet, aștept să mă întâlnesc cu toți fanii mei din România. Am venit totodată să fac câteva înregistrări în studio pentru că voi colabora cu câțiva artiști faimoși din România. Vom face muzică bună cât de curând.

CANCAN.RO: Foarte frumos. Te vei muta aici?

Andreas Koundourakis (Habibi): Sunt în România de o săptămână. În câteva zile excursia mea în România se va încheia, dar voi reveni curând. De acum încolo, Bucureștiul va fi a doua mea casă.

CANCAN.RO: Câți oameni te urmăresc pe Instagram sau Tiktok?

Andreas Koundourakis (Habibi): Am patru milioane de urmăritori în total.

CANCAN.RO: Ai o grămadă de urmăritori. Mulțumesc frumos!

Xonia: Așa că stați cu ochii pe noi, pe conturile noastre de socializare să vedeți toate noutățile. În curând, așa cum a zis și Andreas o să lansăm muzică împreună, dar și cu alți artiști din România. Mă concentrez pe carieră și îmi doresc din tot sufletul meu să reușesc lucrurile pe care le am acum în plan. Am fost bolnavă, așa cum știți, mulți ani nu am putut să fiu suficient de puternică sau aptă să pot să profesez. De un an m-am vindecat, sunt foarte bine cu sănătatea și am ales să profesez, să mă ocup de muzică și să fac ceea ce iubesc.

