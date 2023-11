Dani Oțil nu a luat, ca de obicei, prânzul la restaurantul pe care îl deține în zona de nord a Capitalei, ci la o terasă din Pipera. Îi dă dreptate, în sfârșit, lui Mihai Bobonete? A ajuns și prezentatorul TV la concluzia că prețurile din localul său sunt cam „piperate”? Doar el poate oferi un răspuns pertinent. Până atunci, CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile, cu prezentatorul de la Neatza luând masa „la reducere”.

Dani Oțil deține un local în zona Cartierului Francez din București, „The Grill”, care a fost inaugurat în anul 2016. Prezentatorul de la Antena 1 are o multitudine de review-uri pe pagina de Facebook a localului, meniul fiind unul diversificat. Sunt clienți care s-au arătat încântați de absolut tot, însă există și nemulțumiți. Mihai Bobonete face parte din ultima categorie.

Mihai Bobonete, șocat de nota de plată

Recent, actorul de comedie a povestit experiența „scumpă” de la restaurantul lui Dani Oțil, nota de plată fiind, în opinia lui, exagerată. Vorbele nu i-au picat deloc bine vedetei Antenei 1, care a transmis că în local nimeni, nici măcar amicii lui, nu mănâncă gratis. Au fost mici „înțepături”, ca-ntre prieteni. Însă o întrebare persistă: a uitat definitiv prezentatorul TV „review-ul” lui Mihai Bobonete? La prima vedere pare că nu.

(VEZI AICI: CUM ARATĂ FABULOASA VILĂ A LUI DANI OȚIL, DE LA NEATZA! MATINALUL DE LA ANTENA 1 SE LĂFĂIE ÎNTR-O LOCUINȚĂ DE 5 STELE)

Dani Oțil a „trădat”. Unde a luat masa

Zilele trecute, l-am întâlnit pe Dani Oțil în timp ce lua prânzul. Nimic anormal până aici. Ceea ce surprinde este că nu și-a mai făcut „plinul” la restaurantul pe care îl deține, ci la o terasă din zona Pipera. Prezentatorul de la Neatza a „dovedit” într-un suflet ce avea în farfurie, după care s-a retras, alături de un amic. A făcut, ce-i drept, și ceva economie.

(NU RATA: DANI OȚIL ȘI GABRIELA PRISĂCARIU, NUNTĂ LA “REDUCERE”? CÂT A COSTAT MENIUL DE LA PETRECERE)

Să fi conștientizat, într-un final, că Mihai Bobonete are dreptate? Nu putem da un verdict, dar CANCAN.RO l-a prins în „flagrant” pe Dani Oțil în timp ce își potolea foamea „la reducere”. Pentru că, deși e patron de local, mâncarea consumată trebuie plătită. Nu te joci cu casa de marcat!

Notă de 15 milioane de lei vechi

La momentul respectiv, Mihai Bobonete a mai precizat că nu va mai merge la restaurantul lui Dani Oțil, din cauza prețurilor „piperate”. A luat decizia după ce a mâncat în local cu Răzvan Simion. Cu siguranță, însă, a fost o glumă, iar comediantul nu și-a „trădat” amicul.

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: ‘Eu cred că Neața cu Răzvan și Dani rămâne doar cu Răzvan’. Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă. M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin„, a declarat, la momentul respectiv, Mihai Bobonete.

„Datorită prietenilor mei, ‘datorită’, a venit ospătarul nostru la mine și a zis că după Bobonete, Răzvan și alții, la noi se zice că e scump, dar nu e așa scump. La mine, și prietenii mei plătesc. Gratis nu. Nu îmi place treaba asta„, a replicat Dani Oțil.