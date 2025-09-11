Articolul 4 din tratatul NATO a fost invocat, după ce dronele rusești au intrat în Polonia. Ce înseamnă asta

Polonia a solicitat miercuri, 10 septembrie, invocarea Articolului 4 din tratatul NATO, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării, pentru prima dată de la declanșarea conflictului în Ucraina.

Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord (NATO) prevede posibilitatea ca orice stat membru să convoace în regim de urgență discuții în situația în care integritatea sa teritorială, independența politică sau securitatea sunt amenințate.

Articolul 4 din tratatul NATO a fost invocat

„Este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO şi de aceea toţi aliaţii noştri trebuie să trateze această situație foarte serios. Cel mai probabil ne confruntăm cu o provocare la scară largă din partea Rusiei. Suntem pregătiţi să respingem astfel de atacuri”, a transmis premierul polonez, Donald Tusk.

De la momentul semnării cartei NATO la 4 aprilie 1949, Articolul 4 a fost invocat de opt ori. Prima dată în istoria alianței a fost activat în 2003 de Turcia, care a solicitat consultări privind situația din Irak. Iar de atunci a fost invocat de mai multe ori pe parcursul războiului din Ucraina, din cauza interferențelor ruse în țările aliate.

Care este diferența dintre Articolul 4 și Articolul 5

În ceea ce privește România, liderii de la București au cerut activarea Articolului 4 împreună cu Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și Slovenia, ca răspuns la agresiunea Rusiei în Ucraina.

În timp ce Articolul 4 se referă la o situație consultativă, în care se iau măsuri preventive, Articolul 5 este invocat doar în eventualitatea în care un stat membru este atacat. Acest articol nu a fost niciodată invocat de la formarea NATO.

Ipotetic, dacă un stat membru l-ar activa, atunci toți cei care fac parte din NATO sunt obligați să sprijine militar, inclusiv cu trupe, statul respectiv. Cel mai important susținător financiar al alianței sunt Statele Unite, care au și cea mai dezvoltată infrastructură militară din lume.

De la revenirea la Casa Albă, președintele Donald Trump a pledat pentru mărirea contribuției comune pe care membrii o alocă la bugetul destinat apărării.

„Dacă nu sunt capabili să aloce minimul de 2%, nici noi nu ne vom deranja să-i protejăm”, avertiza în primăvară președintele american.

Citește și: Reacția Rusiei după ce Polonia anunță că a doborât mai multe drone care au intrat în spațiul polonez. S-a activat Articolul 4 din tratatul NATO