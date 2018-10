”Asia Express”. Andrei Ștefănescu se confruntă cu probleme în India: ”La început fusese perfect!”

”Asia Express”. Andrei Ștefănescu se confruntă cu probleme în India, iar acestea sunt legate, cel puțin deocamdată, de alimentație. Andrei se află în India pentru filmările noului sezon ”Asia Express” și, din punct de vedere culinar, resimte din plin celebrele condimente presărate de bucătarii indieni în mâncărurile tradiționale.

Vedeta spune că totul fusese perfect, în primele zile, mănânci condimentat și totul este excelent. Însă această bruscă schimbare din alimentație nemulțumește, la un moment dat, organismul.

”Felurile lor de mâncare chiar sunt gustoase, în primele zile a fost perfect, dar după aceea începe să nu-ţi mai placă aşa tare. Eram într-o seară la masă, îmi era super foame, am comandat nişte pui, iar când a venit era acoperit de condimente. Am luat o gură, dar nu puteam să fac faţă. Aveam o cană cu apă fierbinte, pentru că îmi comandasem şi niste ceai, aşa cã am luat fiecare bucatã şi am spălat-o un pic. A fost fix ce trebuie!”, povesteşte Andrei Ștefănescu.

Andrei Ştefãnescu şi Liviu Vârciu sunt coprezentatorii noul sezon „Asia Express’, filmat de această dată în Sri Lanka şi India. Cei doi descoperă pentru telespectatori locurile interesante, obiceiurile neobişnuite şi stilul de viaţă al oamenilor din aceste locuri.

CITEȘTE ȘI: LIVIU VÂRCIU ȘI ANDREI ȘTEFĂNESCU, DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ LA „ASIA EXPRESS”

”Asia Express”. Andrei Ștefănescu se confruntă cu probleme în India. La începutul anului, Andrei a fost acuzat de Monica Gabor că este… rasist

Andrei Ștefănescu a reacționat și el printr-o postare pe Facebook, așa cum procedase Monica Gabor. El a susținut că a fost înțeles prost:

„Văd că o glumă nevinovată pe care am făcut-o în cadrul emisiunii Star Matinal de Week-end a fost prost înțeleasă. Chiar asta a fost: o glumă. Nu am intenționat să jignesc poporul chinez și nici să o jignesc pe Monica Gabor. Dacă și eu, care îmi câștig existența de atâția ani alături de prietenul și colegul meu, Kamara, mai sunt suspectat de rasism, atunci nu am înțeles nimic din viața asta”.

Alături de mesaj, pentru a elimina orice dubiu, Andrei Ștefănescu a postat o imagine în care apare alături de Liviu Vârciu și două fetițe asiatice.

CITEȘTE ȘI: GINA PISTOL, LIVIU VÂRCIU ȘI ANDREI ȘTEFĂNESCU PREZINTĂ NOUL SEZON “ASIA EXPRESS”