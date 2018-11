Astra, prea slabă pentru Dică: „N-au jucat extraordinar!”

Nicolae Dică, antrenorul principal al formației FCSB, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o cu 1-0 datorită golului marcat din penalty în minutul 67 de Harlem Gnohere, că cele trei puncte le dau încredere elevilor săi în persoectiva derby-ului cu Dinamo de la finalul acestei săptămâni.

Dică a spus că nu a fost deloc impresionat de jocul Astrei, lăsând să se înțeleagă că giurgiuvenii nu au pus nicio problem echipei sale.

„Ei n-au jucat extraordinar. A venit acea fază când Junior a pus mâna pe minge, dar nu vreau să comentez arbitrajul. Nu am făcut asta niciodată. Consider că până când am maract golul am jucat bine. Ne-am creat ocazii de a marca, apoi nu înţeleg…facem pasul înapoi. Deşi eu am cerut să nu mai facem asta. Trebuia să facem pressing sus, să marcăm şi golul doi. Asta îmi doresc de la echipa mea. M-am bucurat că n-a jucat Alibec. Îi ştiu calităţile, probabil avea altă atitudine acum. Ne putea pune probleme. E mult ghinion, Roman a luat al patrulea galben nu va juca nici el etapa viitoare. Nu pot să vă spun dacă va reintra Planic. Mai avem o săptămână la dispoziţie şi vom vedea”, a declarat Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB.

Cu cele trei puncte, echipa lui Nicolae Dică a acumulat 27 de puncte, fiind pe 2, cu două mai puțin decât liderul CFR Cluj. De partea cealaltă, Astra a rămas pe loc de play-off, fiind pe 6 cu 20 de puncte. În runda următoare, Viitorul joacă la Ovidiu cu Chiajna, iar Dunărea în Gruia cu campioana CFR Cluj.