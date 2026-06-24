Atac armat în Montreal: un polițist, un civil și atacatorul au murit. Autoritățile investighează motivul tragediei

Un atac armat petrecut luni în Montreal, Canada, s-a soldat cu moartea unui polițist, a unui civil și a suspectului. Incidentul, care a avut loc în cartierul Côte-des-Neiges, a șocat întreaga țară și a determinat autoritățile să declanșeze o amplă anchetă pentru a stabili motivele atacului.

Cum a început atacul

Poliția din Montreal a intervenit în jurul orei 11:30, ora locală, după primirea unui apel privind focuri de armă la intersecția bulevardelor De Courtrai și Trans Island, în cartierul Côte-des-Neiges, una dintre cele mai populate și diverse zone ale orașului.

Potrivit anchetatorilor, un martor a observat „o armă ieșind pe geamul unei mașini”, a auzit mai multe focuri de armă și a alertat imediat autoritățile.

Atacul s-a desfășurat rapid, iar suspectul, despre care se crede că a acționat singur, a fost împușcat mortal de polițiști la scurt timp după intervenție.

Un polițist și un civil și-au pierdut viața

Autoritățile au confirmat că unul dintre polițiștii care au intervenit la fața locului a fost ucis în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Victima a fost identificată drept Mohamed Lamine Benredouane, în vârstă de 34 de ani, membru al Poliției din Montreal din anul 2021.

Un al doilea polițist a fost grav rănit în schimbul de focuri. Potrivit autorităților, acesta a fost transportat la spital și se află în stare stabilă.

De asemenea, un civil și-a pierdut viața în timpul incidentului. Acesta a fost identificat ulterior ca fiind Michael Moshe Mizrahi, descris de Centrul pentru Afaceri Israeliene și Evreiești drept „un membru iubit al comunității evreiești din Montreal”.

Organizația a transmis că Mizrahi a fost „o victimă nevinovată a evenimentelor de astăzi”.

Poliția nu a indicat până în acest moment că atacul ar fi avut un caracter antisemit.

Martor: „L-am văzut pe atacator pregătit să tragă”

Danny Wilk, un locuitor din zonă, a declarat pentru AFP că se afla în apropierea casei sale când a auzit focurile de armă.

„Am încercat să mă adăpostesc într-o pizzerie din apropiere și atunci l-am văzut pe atacator. Părea pregătit să deschidă focul și era îmbrăcat în haine militare”, a spus acesta.

Martorul a povestit că a văzut polițistul căzut la pământ după ce fusese împușcat, înainte ca agresorul să fie neutralizat de forțele de ordine.

Șeful poliției: „Este un coșmar”

Incidentul de luni reprezintă prima situație din aproape 25 de ani în care un polițist din Montreal este ucis în timpul serviciului.

Vizibil emoționat în cadrul unei conferințe de presă, șeful Poliției din Montreal, Fady Dagher, a declarat:

„Este un coșmar.”

Departamentul de poliție a anunțat că drapelele vor fi coborâte în bernă în memoria agentului Mohamed Lamine Benredouane și că acesta va fi amintit pentru profesionalismul, dedicarea și devotamentul său.

Posibile legături cu ideologia „incel”

Motivul atacului rămâne deocamdată necunoscut.

Ministrul responsabil cu securitatea internă din Quebec, Ian Lafrenière, a declarat:

„În acest moment, nu știm cu adevărat care a fost motivația acestui individ.”

Totuși, postul public Radio-Canada a relatat că atacatorul ar fi fost influențat de ideologia misogină a mișcării „incel”, formată în mare parte din comunități online de bărbați care își atribuie lipsa relațiilor romantice sau sexuale femeilor.

BBC a precizat că nu a putut confirma informațiile privind existența unor documente care ar avea legătură cu atacul.

După incident, Poliția Regală Canadiană Călare (RCMP) a transmis o alertă către alte forțe de ordine din țară. Potrivit publicației The Globe and Mail, avertizarea făcea referire la un document care circula online și care ar fi încurajat cetățenii să tragă asupra polițiștilor.

Alertă de urgență și trafic blocat în Montreal

În urma atacului, traficul pe o autostradă importantă din apropiere a fost suspendat, iar circulația metroului a fost temporar oprită.

La puțin timp după ora 12:30, autoritățile provinciei Quebec au emis o alertă de urgență prin care avertizau populația că un suspect înarmat este în libertate.

Alerta a fost ridicată în jurul orei 15:00, după ce poliția a confirmat că atacatorul a fost neutralizat.

Reacția liderilor canadieni

Premierul Canadei, Mark Carney, a transmis un mesaj de solidaritate după tragedie.

„Gândurile mele se îndreaptă către victime, familiile lor, echipele de intervenție și întreaga comunitate din Côte-des-Neiges”, a scris acesta pe rețelele sociale.

Primarul orașului Montreal, Soraya Martinez Ferrada, a transmis condoleanțe familiei și colegilor polițistului ucis, în timp ce premierul provinciei Quebec, Christine Fréchette, a condamnat ferm atacul.

„Astfel de acte nu își au locul aici”, a declarat oficialul.

Ancheta continuă

Biroul de Investigații Independente din Quebec a preluat cazul și desfășoară investigații pentru a stabili cu exactitate circumstanțele atacului și motivațiile suspectului.

Deocamdată, autoritățile canadiene nu au oferit informații suplimentare privind identitatea agresorului sau motivele care au stat la baza unuia dintre cele mai grave incidente armate petrecute în Montreal în ultimii ani.

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