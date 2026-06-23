Momente dramatice! Doi copii au fost găsiți fără suflare într-un autoturism

Doi copii nevinovați, de doar doi și patru ani, au sfârșit într-un mod absolut cumplit, fiind descoperiți fără suflare în interiorul unui autoturism din Franța. În timp ce o întreagă comunitate este în stare de șoc, anchetatorii încearcă să pună cap la cap toate piesele unui puzzle de-a dreptul macabru.

Tragedia a avut loc în localitatea Carpentras, situată în zona de sud-est a țării. Descoperirea a fost făcută într-o după-amiază de coșmar, în timp ce teritoriul francez este lovit de o cupolă de foc de-a dreptul sufocantă.

Doi copii, găsiți morți într-o mașină

Cu toate că medicii legiști urmează să stabilească cu exactitate cauza decesului celor doi îngerași, procurorul local Hélène Mourges a confirmat că principala ipoteză luată în calcul este valul de căldură extremă.

Vremea extremă a făcut deja prăpăd, înregistrându-se și alte victime din rândul bătrânilor, după ce termometrele au explodat, depășind pragul critic de 40 de grade Celsius. Meteorologii au avertizat că urgia termică nu se oprește aici, nopțile devenind istorice prin valorile uriașe din termometre, motiv pentru care autoritățile au emis coduri severe și apeluri disperate către populație pentru a evita efortul și a se hidrata masiv.

O fetiță de doar doi ani, uitată în mașină de tatăl ei

De parcă urgia din Franța nu ar fi fost de ajuns, o altă nenorocire trasă parcă la indigo a avut loc în Spania, unde o micuță de doar doi anișori a murit în condiții similare. Un tată și-a lăsat fetița blocată în vehicul, în localitatea Brión, după ce a fost distras de un apel telefonic.

Bărbatul trebuia să își lase fetița la creșă, însă mintea i-a zburat în altă parte și s-a îndreptat direct către birou, abandonând mașina sub un soare arzător de 38 de grade. Alarma de proporții s-a dat abia după-amiază, când mama micuței a mers să o preia și a aflat cu stupoare că fetița nu ajunsese la creșă. În ciuda intervenției disperate a medicilor, inima copilei a încetat să mai bată, lăsând în urmă o familie distrusă, care acum primește sprijin psihologic. Autoritățile au decretat doliu oficial.

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Dramă fără margini! O fetiță de 2 ani a murit, după ce a fost uitat în mașină de tatăl său