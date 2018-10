Atac la Contra: „La națională mai trebuia să vină Lupescu și Dudu Georgescu!”

Noul antrenor al formației Dinamo București, Mircea Rednic, a comentat în stilul caracteristic selecția făcută de Cosmin Contra pentru dublaa cu Lituania și Serbia. Cel cunoscut în lumea fotbalului romnesc drept „Strâmbu” a pus tunurile pe Gabriel Tamaș care în opinia sa nu ar mai avea ce căuta la națională.

„La cum am jucat nu aveam cum să câştigăm, nici când eram în 11. Tamaş? Lupescu mai trebuia să vină şi Dudu Georgescu. Eu nu mai pot, sunt operat la ambii genunchi. Când s-a preluat echipa au fost alte proiecte, întinerim, dar cineva nu i-a explicat lui Cosmin ce înseamnă Liga asta a Naţiunilor, ai posibilitatea să formezi o echipă pentru mai târziu. Asta era problema şi cu Daum. Trebuie să promovăm tineri în această ligă. Eu nu înţeleg de ce nu joacă Rotariu. E foarte bun, ne-a câştigat meciul cu Suedia”, a declarat Mircea Redinic.

Reacția tehnicianului lui Dinamo vine la puțin timp după celegenda clubului din Șoseaua Ștefaan cel Mare, Cornel Dinu, a criticat la rândul său jocul naționalei.

„Nu prea m-am uitat la meci, a fost mai interesant să vorbesc cu câinele meu. Parafrazându-l pe Kusturica: «În Balcani, acest butoi de pulbere, trecutul este groaznic, prezentul este înfiorător și bine că viitorul nu există». Să lăsăm trecutul, că am avut totuși niște performanțe. Sârbii au avut vreo 3 jucători care nu au jucat. Kolarov, Matic, Ljaic. Am avut și noi niște absențe, dar noi avem în general absențe. E foarte greu de ieșit de sub blestemul perioade petrecute cu Daum. Jocul nostru în repriza secundă a semănat mai mult cu bătutul halviței, iar sârbii au presat degeaba. Îl au într-adevăr pe Mitrovic, care e destul de certat cu tehnica la rândului lui. Mai degrabă Contra ar fi folosit niște jucători tineri. Mai bine ar fi jucat cu Nedelcearu decât cu Tamaș, care a fost un jucător bun, dar depinde cum îl interpretezi”, a spus Cornel Dinu.