Atac sângeros în California. 4 oameni, printre care și un copil, au fost împușcați mortal. Suspectul și o victimă, de urgență la spital | VIDEO

Un atac sângeros a șocat comunitatea din oraşul californian Orange! Patru oameni, printre care un copil, au fost împușcați mortal într-un complex de birouri, a relatat publicația Los Angeles Times. Din nefericire, acesta este al treilea atac armat în Statele Unite din ultimele două săptămâni.

Scenele teribile s-au petrecut miercuri seara, la ora locală 17:30, a precizat lt. Jennifer Amat, purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din orașul Orange, în cadrul unui interviu.

“A fost primit un apel prin care s-a anunțat că are loc un atac în desfășurare la adresa 202 W. Lincoln Ave. din Orange. Ofițerii au fost întâmpinați cu focuri de armă când au ajuns și au folosit și ei armele din dotare. (…). La fața locului sunt patru decedați, iar unul dintre ei este un copil”, a declarat lt. Jennifer Amat, potrivit latimes.com.

Oficialul a mai dezvăluit că atacatorul și o altă persoană au fost răniţi şi transportați de urgență la spital, unde au primit îngrijiri medicale. Guvernatorul Gavin Newsom a descris evenimentul ca “îngrozitor şi sfâşietor”.

Breaking: Four people, including one child, were killed Wednesday evening in a mass shooting in #Orange, police said.

A fifth person was injured; the extend of his or her injuries wasn’t clear.https://t.co/DLvFUeiBHM

