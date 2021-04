Carmen Harra, previziuni încurajatoare despre starea de sănătate a lui Gabi Luncă: “Are o cumpănă foarte puternică”. A spus câți ani ar mai putea trăi celebra artistă

“COVID-19 generează o tulburare în lumea internațională. România este pe străzi, așa cum am anticipat acum doi ani de zile și acesta este doar începutul unor mutații incredibile care vor avea loc nu doar în România ci și în întreaga lume… În America s-a vaccinat un număr impresionant, iar rata morții este neschimbată. Ce altceva se întâmplă? Nu știm. Acest COVID și-a pierdut din intensitate, dar oamenii mor în continuare. Pe parcursul acestui an îl vom socate din noi, începem să nu ne mai fie frică. Acest vaccin înseamnă un gând colectiv, al umanității că există ceva ce ne va salva. Vom reveni pe parcursul acestui an la normal. Însă, este anul revoluțiilor, 2021. An de revoltă care declanșează un șir de mutații de 12 ani în istoria omenirii”, a mai dezvăluit vedeta în cadrul emisiunii prezentată de Cristi Brancu.