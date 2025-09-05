Atacantul lui Dinamo schimbă „terenul”: a marcat decisiv în viaţa personală! „Se lasă cu lacrimi”

Născut în patria lui Maradona, la Buenos Aires pe 1 februarie 2000, atacantul lui Dinamo, Alex Pop, va juca meciul vieții sâmbătă, când va avea cununia civilă cu cea care îi va deveni soție, Sarah Lavinia Hribat. Vorbim despre o tânără din Cluj-Napoca, studentă la Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai, o fată care arată răvăşitor şi pozează în ipostaze absolut provocatoare pe rețelele de socializare. Fericitul eveniment care va reuni familiile celor doi precum și prietenii apropiați va avea loc la primăria comunei Feleacu. Petrecerea va avea loc la un hotel de lux de la periferia orașului Cluj-Napoca. Este exact orașul unde Alex marca pe 23 august un gol care avea să aducă victoria lui Dinamo în disputa cu Universitatea Cluj. Atacantul dinamovist s-a bucurat atunci într-un mod inedit chiar sub privirile viitoarei sale soții, mai ales că avea un motiv special: nu mai reușise să dea un gol de șase luni.

Alex și Sarah au dezvăluit și de ce fac acest pas sâmbătă și devin oficial soț și soție la cinci ani distanță de momentul în care s-au cunoscut prima oară. Ultima vacanță petrecută împreună a fost una cu adevărat de neuitat. Pe 8 iunie, a venit un DA hotărât în Maurițius din partea studentei de la drept la întrebarea lui Alex. A fost o întrebare care nu a venit oricum, ci numai unui plan pregătit din timp în cele mai mici detalii. Iar complici au fost tocmai angajații resortului exclusivist unde cei doi și-au petrecut vacanța de vară. Sarah a povestit de câte ori o face Alex să plângă, chiar și pe stadion, în timp ce fotbalistul din Superligă a dezvăluit secretul intim cu care aleasa inimii sa l-a cucerit încă din primele clipe. Povestea de dragoste a celor doi o aflați doar din cele spuse de protagoniști mai jos.

”Facem analiza jocurilor împreună”

CANCAN.RO: Cât de mult contează pentru tine că o ai alături pe iubita ta Sarah Lavinia, cea care te susține necondiționat?

Alex Pop: Contează foarte mult, pentru că m-a susținut și continuă să o facă necondiționat. Este foarte important ca fotbalist, ca sportiv în general, să ai alături pe cineva care te înțelege, care te ascultă și alături de care poți să-ți comunici gândurile, fie ele bune, sau nu. Sarah este o persoană minunată, care a fost alături de mine și m-a încurajat și susținut în cariera mea încă de la începutul relației. Bineînțeles, au fost momente dificile ca în orice relație, cum ar fi prima dată când am plecat departe de casă, la Galați, iar ea încă era la facultate în Cluj-Napoca. Dar am fost amândoi răbdători, înțelegători și am trecut peste toate greutățile împreună, chiar și o perioadă la distanță. Acum locuim împreună și suntem foarte fericiți.

CANCAN.RO: Vorbești cu ea înaintea meciurilor? Ce sfat îți dă? Sau îți aduce aminte de vreun sfat pe care ți l-a dat după un meci mai puțin reușit?

Alex Pop: Mereu vorbim despre meciuri, antrenamente, cum a decurs ziua. Mă întreabă dacă a fost totul ok, sau dacă nu a fost, ce nu a mers și așa mai departe. Este foarte implicată în toată povestea aceasta, anume cariera mea. Mereu încearcă să mă ajute cu sfaturi sau idei cât de mult poate și știe. Facem analiza jocurilor împreună și de fiecare dată își spune ofurile sau bucuriile la finalul fiecărei partide.

CANCAN.RO: Cât de mult contează pentru un fotbalist să aibă o parteneră alături?

Alex Pop: Este foarte important ca fotbalist să ai lângă tine o persoană care te înțelege, care îți înțelege programul și nevoile. Pentru că noi nu ne comportăm ca niște persoane obișnuite. Suntem de multe ori plecați prin cantonamente, deplasări, când ajungem acasă avem nevoie de odihnă și așa mai departe. Nu mai spun de ieșirile în oraș la restaurant sau o simplă plimbare la mall, când intimitatea și liniștea mai sunt întrerupte de câte un fan care își dorește poză sau autograf. Nu o spun ca un lucru rău, chiar din contră, însă pentru ea trebuie să fie greu de multe ori să accepte toate aceste situații, sau chiar de multe ori criticile la adresa mea. Așa că, să ai o persoană echilibrată și cu capul pe umeri care să-ți ofere liniște și stabilitate acasă, este esențial pentru un fotbalist. Aspecte pe care Sarah le îndeplinește pe deplin!

CANCAN.RO: Mircea Lucescu a fost cel care a susținut mereu că fotbaliștii ar trebui să se însoare de tineri. Are dreptate selecționerul, tu ce spui?

Alex Pop: Nu știu dacă este neapărat necesar acest lucru. Fiecare își găsește jumătatea la un anumit punct în viața. Unii mai devreme, alții mai târziu. Însă ce este important e ca atunci când decideți împreună să faceți acest pas, să fiți siguri ca persoana pe care o veți lua de soție să fie așa cum trebuie, să înțeleagă cariera și programul de lucru și odihnă al fotbalistului. Altfel, vor apărea mereu discuții și certuri cu privire la acest gen de lucruri, cum ar fi “ca nu avem timp de noi”, sau “nu mă scoți destul de des în oraș sau în alte locuri” și așa mai departe.

CANCAN.RO: Cum a fost pentru tine povestea de logodnă? A fost într-o vacanță exotică, în Insula Maurițius. Ne poți povesti puțin cum ai plănuit totul? Ai avut emoții?

Alex Pop: Într-adevar, am cerut-o de soție în Maurițius, în vacanța de vară. Aveam în plan cu câteva luni înainte să fac acest lucru, pentru ca am considerat că după acești 5 ani frumoși de relație este timpul să trecem la următorul pas. Eram și sunt convins ca ea este aleasa. Am cumpărat inelul de logodnă când ea era plecată câteva zile la Cluj, iar eu la București, după care am așteptat să plecăm în vacanță. Am ascuns inelul bine în casă ca să nu-l găsească. După ce am ajuns acolo, ideea mea era clară: să vorbesc cu cineva de la hotel să mă ajute să organizez ceva frumos pe plajă, o cerere în căsătorie! Am avut norocul să dau peste niște oameni minunați în Maurițius! Au înțeles din prima situația și s-au comportat cu discreție și perfecționism. Comunicam cu ei pe WhatsApp când nu eram lângă Sarah prin resort. Așa am ajuns să stabilim toate detaliile. De la fotograf, videograf, până la alegerea decorului și a cinei de pe plajă. Am stabilit exact ziua și ora când avea să aibă loc cererea, mai exact la apus, când aveam de gând să ne plimbăm pe plajă să vedem apusul și asta a fost tot. I-am spus Sarei înainte să plecăm la plimbare în ziua respectivă să ne îmbrăcăm frumos, să ne facem niște poze la apus, iar mai apoi am plecat spre locul unde știam ca va avea loc cererea. Am ajuns acolo, inițial Sarah nu se prinsese că acele decoruri frumoase din flori și artificii erau pentru ea, pentru noi, până în momentul în care i-am spus: haide să ne apropiem puțin să vedem ce e acolo. Și așa a avut loc tot momentul! A fost totul ca de poveste. Minunat! Oamenii care ne-au ajutat, pozele care au ieșit cu decorul și apusul în spatele nostru, cererea în sine, lacrimile din ochii ei… Totul a fost perfect!

CANCAN.RO: Sarah urmează cursurile facultății de drept în Cluj-Napoca. Te-ai gândit pe viitor să o iei drept impresar în negocierea clauzelor din viitoarele contracte din carieră?

Alex Pop: Sincer, la această variantă nu m-am gândit niciodată. Bineînțeles, întotdeuna discutăm despre energia le viitoare contracte și oferte și analizăm situațiile împreună, însă până la a fi impresar de jucător, este cale mai lungă. Nu are tocmai pregătirea în această specialitate, așa că o să lăsăm treaba negociatului și a aducerii de oferte pentru impresarul meu.

CANCAN.RO: Vă doriți copii? Dacă da, vrei să ai un băiat care să fie fotbalist?

Alex Pop: Ne dorim copii, normal. Și chiar în viitorul apropiat! Mai întâi vrem să terminăm cu cununia și nunta, iar pe urmă ne vom gândi serios la următorul pas, la copii. Atât eu cât și ea ne dorim sa fim părinți tineri. Îmi doresc un băiat, ca orice bărbat până la urmă. Dar important este să fie sănătos, orice ar fi, băiat sau fată. Cât despre fotbal, voi încerca să-i insuflu pasiunea pe care o am și eu, normal, dar nu-l voi pune niciodată să facă ceva pentru că îmi doresc eu. Vom vedea ce îi va place și în ce parte va avea înclinație. Nu trebuie să fie neapărat fotbalist dacă va fi băiat. Important e să fie sănătos și fericit cu ceea ce face.

De la mireasă pentru ginere: ,,Moment magic, s-a întrecut pe sine”

Sarah Lavinia Hribat a fost extrem de surprinsă când a venit timpul să spună și ea versiunea poveștii de dragoste ,,Sâmbătă avem nunta, cununia civilă, ne-ați prins”, a fost prima reacție, iar apoi a dezvăluit motivele pentru care a acceptat să-i devină oficial soție atacantului dinamovist.

CANCAN.RO: Cum a reușit să te convingă cu povestea aceea de logodnă în vacanța aceea exotică?

Sarah Lavinia Hribat: Nu a fost nevoie să mă “convingă” pentru a-i accepta cererea în căsătorie. După cinci ani împreună, era firesc ca povestea noastră să ducă în această direcție. Totuși, momentul pe care l-a creat a fost cu adevărat magic. Deși el a fost mereu un bărbat romantic, atunci s-a întrecut pe sine și a reușit să transforme totul într-o clipă de neuitat, una dintre cele mai frumoase din viața mea.

CANCAN.RO: E greu sau ușor să fi iubită de fotbalist?

Sarah Lavinia Hribat: Este cu adevărat o provocare. Viața alături de un fotbalist este imprevizibilă, dar în același timp foarte frumoasă. Din cauza programului încărcat și a schimbărilor frecvente este greu să avem o rutină stabilă. Cu timpul, înveți să te adaptezi la acest ritm. Pe de altă parte, există și multe avantaje, cum ar fi călătoriile și ocazia de a descoperi locuri noi. În fiecare oraș îți creezi o poveste diferită, iar atunci când ești alături de persoana iubită, totul devine mai simplu și mai frumos.

CANCAN.RO: Ce anume te-a atras la Alex, cu ce te-a impresionat el?

Sarah Lavinia Hribat: Ne-am cunoscut foarte tineri eu aveam 19 ani, el 20. Am avut șansa să creștem și să ne maturizăm împreună. De la început, m-a cucerit prin inteligența și frumusețea sufletului său, iar cu fiecare an care trece îl văd cum devine o versiune și mai bună a lui. Sunt extraordinar de mândră de omul care este astăzi. Desigur, este un bărbat atrăgător, dar ceea ce mă impresionează și mă face să îl iubesc este caracterul lui, ceva ce întrece orice compliment fizic.

CANCAN.RO: Suferi la maxim meciurile lui?

Sarah Lavinia Hribat: Trăiesc la intensitate maximă fiecare minut în care el este pe teren. Pentru mine este o bucurie să fiu prezentă la meciurile lui și să-l susțin în ceea ce iubește să facă. Fiecare partidă este diferită, însă recunosc că mă consum mult pentru fiecare atingere de minge, pentru fiecare duel sau lovitură pe care o primește. Trăiesc meciurile cu tot sufletul uneori lăsându-se și cu lacrimi.

CANCAN.RO: Ai ales să urmezi cursurile facultății de drept. De ce crezi că ți se potrivește acest domeniu, ce așteptări ai de la viitor?

Sarah Lavinia Hribat: Am ales facultatea de drept la îndrumarea mamei mele, care a absolvit la rândul ei acest domeniu. Este o facultate dificilă, dar în același timp oferă multiple oportunități și îți poate deschide multe uși în diferite domenii. În ceea ce privește viitorul, îmi doresc o carieră care să îmi ofere stabilitate, dar și provocări.

CANCAN.RO: Ai vorbit cu Alex, vă doriți copii în viitor?

Sarah Lavinia Hribat: Încă de când eram foarte tineri vorbeam despre dorința noastră de a întemeia o familie, despre numele pe care le-am alege pentru viitorii noștri copii și despre cum ne imaginăm viața atunci când nu vom mai fi doar noi doi. Amândoi iubim copiii și ne dorim ca în viitor să ne construim propria familie. Referitor la evenimentul de sâmbătă (n.r.- 6 septembrie) ne așteaptă multe emoții. Vom deveni oficial soț și soție în cadrul cununiei civile, un moment extrem de important pentru noi, care marchează începutul vieții noastre de familie. Ne bucurăm enorm să avem alături familia și prietenii dragi, pentru a sărbători împreună această nouă etapă din viața noastră.

