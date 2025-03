Atenție la etichetele de pe sticlele cu apă! Care este cea mai bună apă pe care trebuie să o bem, potrivit cercetătorului Adrian Vornicu

Ultima ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” l-a avut ca invitat pe Adrian Vornicu, cercetător de renume care a studiat ani de zile în Franța. În cadrul discuției, acesta a făcut numerose dezvăluiri interesante despre greșeli care ne scurtează viața, despre alimentația perfectă, dar și despre rolul apei și al sării în dieta zilnică și cum putem evita capcanele întâlnite pe rafturile din magazine. Printre altele, acesta a spus și la ce să fim atenți atunci când alegem apa pe care o bem. Tot ce trebuie să știm este trecut pe etichetă.

Sâmbătă, 8 martie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului, în care rolul de invitat a fost jucat de această dată de Adrian Vornicu, un cercetător și autodidact, cu o vastă experiență în domeniul bioelectronicii și micro-nutriției. După ce a studiat în Franța, a decis să revină în România, unde continuă să împărtășească cunoștințele sale.

(CITEȘTE ȘI: OAMENII SUNT PROGRAMAŢI SĂ TRĂIASCĂ PÂNĂ LA 140 DE ANI. ADRIAN VORNICU: ”SUNT PERSOANE CARE SUNT FERTILE ÎN JURUL VÂRSTEI DE 80, 90 DE ANI”)

Așa cum spuneam, în cadrul podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, Adrian Vornicu a vorbit, printre altele, și despre ce fel de apă trebuie să bem și cât de importantă este aceasta pentru noi. Specialistul a explicat rolul apei și a vorbit despre cum alegem apa pe care să o bem. Toate detaliile importante sunt trecute pe eticheta sticlei, iar consumatorii trebuie să urmărească neapărat un anumit indicator.

„Adrian Artene: Pentru că discutasem despre apă și știu că ai prezentat la un moment dat un studiu extrem de interesant, aș vrea să rămânem în zona apei. Tu spuneai într-un podcast: Viața apare în apă. Ce apă să bem? Apă plată, apă minerală, apă la temperatura camerei, apă rece? Cum purificăm apa? Aș vrea să stabilim toate aceste elemente pentru că găsesc în tot ceea ce susții tu un rol vital al apei.

Adrian Vornicu: Aș începe prin a prezenta altfel o formulă care circulă foarte mult. Se spune că suntem 75- 80% apă. De fapt, suntem 99%. Și o să explic de ce. Când se spune că suntem 75% se privește doare aspectul volumetric al moleculelor, nu cel numeric. În sensul că dacă iei toate moleculele din corp și la 99 de molecule de apă le pui într-o parte, pui o altă moleculă, termini moleculele din corp și rezultă cu sunt 99 de apă la o altă moleculă. Doar că se privește treaba volumetric, ca și cum într-o cutie ai boabe de orez, molecule de apă, mici de tenis și mingi de fotbal și atunci spunem: wow, cate mingi de fotbal. Dar de apă se uită, pentru că este peste tot și de fapt suntem 99% apă.

Viața apare în apă. Fătul se naște într-o piscină salină, care este lichidul amniotic. Apare în acea apă salină. Și atunci de aici această recomandare pe care eu nu o înțeleg și nici nu vreau acum să o critic prea mult: copiii mici să nu mănânce sare până la doi ani. Dar el iese dintr-o piscină salină, unde în ultimele luni de viață bea lichidul amniotic. Asta înseamnă că bea 1 litru și 200 de ml pe zi.

Deci serul fiziologic, lacrima noastră, este ceea ce este mai propriu rinichiului, este exact echilibrul acelea care îi permite să se curețe și să se spele. Acum că am vorbit când bem apa: cu jumătate de oră înainte de masă ne oprim, o oră după masă.

Ce apă bem? (…) Apa poate să aducă minerale, atunci când o bei la izvor. Poate să îți aducă un aport de minerale și atunci când o bei la masă. Dar între mese apoi prin apă pură, și prin apă pură înțeleg fiecare sticlă de apă plată, are o marcă și spune așa: reziduul sec la 180 de grade și apoi ai o cifră cu miligrame. Ce înseamnă asta? Este luat un litru de apă, este pus la fiert și când se evaporă rămân niște reziduuri pe fundul vasului și ele sunt cântărite. Atunci constatăm că din tot acel litru după ce a fiert a mai rămas 100 miligrame.

Eu recomand, din ceea ce am studiat și învățat, să se bea între mese o apă cu reziduul sub 100. Și aici dacă ne uităm puțin la cele mai longevive categorii de persoane, în general sunt cei din zonele alpine, unde munții oferă apă foarte pură. (…) Deci o apă sub 100 pentru apa dintre mese, iar la masă putem să bem o apă minerală, cu jumătate de oră înainte de masă”, a declarat specialistul.