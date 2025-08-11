Au apărut imaginile groazei, cu accidentul din Arad! Cum și-a pierdut viața Vlad Zgârdău, de fapt

Anchetatorii continuă cercetările în cazul tragediei aviatice din Arad pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs nenorocirea. Între timp, au ieșit la iveală mai multe detalii tulburătoare, inclusiv imagini cu momentul impactului. Află, în articol, cum și-au pierdut viața pilotul Vlad Zgârdău și tânărul de 18 ani care îl însoțea, Vlad Popescu.

Sâmbătă dimineața, 9 august 2025, în jurul orei 11:30, un accident aviatic a avut loc la Arad. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, iar în momentul impactului cu solul a luat foc. În puțin timp, aeronava s-a făcut scrum, iar cei doi bărbați care se aflau în interior nu au mai avut nicio șansă de supraviețuire.

Cum și-au pierdut viața Vlad Zgârdău și Vlad Popescu, în accidentul aviatic din Arad

Vlad Zgărdău era un pilot profesionist în vârstă de 48 de ani, cu peste 20 de ani de experiență. El a fost manșa avionului de mici dimensiuni care s-a prăbușit în Arad. Alături de el se afla Vlad Popescu, fiul unui om de afaceri din Arad. Tânărul avea 18 ani și își dorea să profeseze în domeniul aviației.

Aparatul de zbor s-a prăbușit în curtea fabricii de vagoane Astra Rail Industries. Paznicii au fost alertați de zgomot și de fumul dens, astfel că au alertat imediat autoritățile. Oamenii legii au ajuns la fața locului și au început să facă cercetări amănunțite.

Între timp, au apărut și imagini cu momentul impactului, surprinse de o cameră de supraveghere. Avionul pilotat de Vlad Zgărdău a venit în picaj și s-a izbit din plin de sol. Instantaneu a fost cuprins de flăcări, iar la fața locului s-a ridicat un nor gros de fum.

Oamenii legii iau în calcul mai multe ipoteze. Surse din anchetă au transmis că nu exclud ca avionul să fi lovit o pasăre, iar motorul să se fi oprit sau, din motive încă neelucidate, să fi pierdut din portanță și să intre în picaj, potrivit Știrile Pro TV.

De asemenea, anchetatorii cred că este posibil ca în avion să fi apărut o fisură ori geamul de la carlingă să se fi ridicat în timpul zborului pentru că au găsit mai multe obiecte personale și un buletin la aproape 300 de metri de locul prăbușirii.

Specialiștii de la Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) au ridicat ce a mai rămas din epavă, iar după anchetă aceasta va fi dusă la aerodromul din localitatea Șiria, județul Arad.

