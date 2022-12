”Au tras în noi din plin! A fost măcel!” Oana Roman rememorează clipele de groază pe care le-a trăit în zilele Revoluției din 1989

Românii comemorează 33 de ani de la victoria revoluționară din 1989. Cu această ocazie, CANCAN.RO realizează un serial despre români celebri și poveștile lor impresionante. Invitata celui de-al șaselea episod este chiar Oana Roman (46 de ani), fiica revoluționarului Petre Roman. PR-ul a dezvăluit prin ce clipe de coșmar a putut să treacă în zilele decembriste și că a fost chiar la un pas de a-și pierde părintele.

După ce Simona Florescu Dichiseanu, Răzvan Oprea, Adrian Găzdaru, Adi Cristescu și Daniel Buzdugan și-au spus poveștile extraordinare de la Revoluția Română, a venit rândul Oanei Roman. Vedeta a acceptat provocarea CANCAN.RO și a mărturisit prin ce momente de panică a putut să treacă. Pe vremea aceea, avea doar 14 ani, dar a rămas profund marcată de tot ce se întâmpla în jurul său.

Unul dintre motivele pentru care Oana Roman s-a speriat teribil este acela că locuia, alături de familia sa, extrem de aproape de clădirea CC, locul din care vorbea Nicolae Ceaușescu, înconjurat de mii de manifestanți. Din propriul apartament, vedeta vedea cum tinerii erau bătuți și reținuți, auzea împușcăturile și, mai mult de atât, era rămasă în grija mamei, Mioara Roman.

„Întâi a fost spaima, nedumerire, frica, apoi bucurie, extaz și sentimentul libertății. Căci despre asta a fost, despre libertatea pe care am câștigat-o cu mari sacrificii în acele zile. Sunt imagini care mi au rămas în minte și care m-au marcat pentru toată viața.

Noi locuiam foarte aproape de sediul fostului CC, adică actuala Piață a Revoluției. Am văzut studenți de la arte plastice care veniseră sa demonstreze pe 21 decembrie după masa și am văzut cum au fost înconjurați de forțele de ordine, bătuți și băgați în dube. Mi-am dat seama că erau studenți la arte pentru că aveau mapele acelea mari cu desene. Au fost imagini cumplite. Eu aveam aproape 14 ani și am văzut și înțeles tot”, a spus Oana Roman, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI EPISODUL 1: Unde s-au aflat artiștii români în zilele sângeroase ale Revoluției din ’89. Simona Florescu Dichiseanu, mărturisiri exclusive: „Dichi a fost atins de gloanțe!”)

Oana Roman, la un pas de a-și pierde tatăl la Revoluție

Tatăl Oanei Roman s-a implicat activ în lupta pentru libertate, punându-și viața în pericol. Când Petre Roman era la Baricadă, în fața focului armelor, jumătate dintre cei cu care a manifestat au fost răpuși de gloanțe. Norocul său a fost că a reușit să fugă la sala Dales și apoi să se întoarcă acasă, la familia sa.

„În același timp, imaginea care m-a marcat cel mai tare a fost când s-a întors tata de la Baricadă, seara. Ud până la piele, iar privirea lui…. un amestec de furie, spaima și teroare, dar și adrenalină la cote maxime… Privirea aia nu o voi uita. Scăpase de la Baricadă, acolo unde trăseseră în ei în plin și camarazii lui de la Baricadă căzuseră secerați lângă el.

Din aproximativ 80 de oameni, care au fost nucleul de la Baricadă, au murit mai mult de jumătate, el a reușit sa scape fugind pe lângă sala Dales, a ajuns acasă și ne-a povestit ce fusese acolo. Ne spunea: «au tras în noi din plin. A fost măcel». Era traumatizat și acea privire a lui mă urmărește și azi”, a spus PR-ul.

(VEZI ȘI EPISODUL 2: Unde s-au aflat artiștii români în zilele sângeroase ale Revoluției din ’89. Răzvan Oprea, dezvăluiri cutremurătoare: „Auzeam, de peste tot, împușcături”. Actorul a rămas profund marcat de lupta pentru libertate)

Oana Roman: „Am crezut că voi muri!”

Una dintre cele mai marcante experiențe prin care a trecut vedeta la Revoluția din 1989 a fost cel în care stătea în brațele mamei sale și auzea cum se trăgea atât de aproape de apartamentul în care locuia. În acele momente cumplite, Oana Roman s-a temut chiar că își va pierde viața, în timp ce Mioara Roman încerca, din răsputeri, să o liniștească.

„Am crezut că vom muri, se trăgea la câțiva metri de blocul nostru și zgomotele erau cumplite. Mama m-a luat în brate și ne-am așezat pe jos pe un culoar din apartament care nu avea geamuri. Eram ferite cumva și mama mă ținea în brate și-mi spunea să mă liniștesc că o sa fie bine, că o să avem libertate și o să putem călători și vorbi liber. Și mă încuraja. Dar a fost cumplit de greu și spaima foarte mare. (…) Slavă Domnului, am scăpat, dar era să-l pierdem pe tata și câteva zile nu am știut dacă va mai veni acasă sănătos”, a spus celebritatea.

(NU RATA EPISODUL 3: Actorul face dezvăluiri sfâșietoare despre Revoluția din 1989. Adrian Găzdaru: “Am stat până a început să se tragă!”)

Părerea Oanei Roman despre Revoluția din 1989

Ajunsă la vârsta de 46 de ani, Oana Roman poate veni cu o perspectivă de adult asupra Revoluției Române. Chiar dacă anii n-au șters amintirile sumbre, câștigarea libertății a reușit să panseze rănile făcute atunci.

„Momentul decembrie 1989 a însemnat finalul unei dictaturi oribile și câștigarea libertății unui popor greu încercat. Oricine, orice ar spune, au ieșit pe străzi în toată țara peste 1 milion de oameni care s-au revoltat pentru libertate, pentru că nu mai suportau foamea, frigul, teroarea. Am schimbat istoria și ne-am câștigat libertatea. A meritat”, a spus fiica lui Petre Roman.

În ceea ce privește românii care au primit certificate de revoluționari fără să merite și motivul pentru care au făcut această alegere, fiica lui Petre Roman a spus:

„Pentru că viața e nedreaptă și sunt mulți oameni lipsiți de onoare care au profitat. Sunt enorm de mulți eroi care au rămas necunoscuți și pentru care ar trebui cu toții sa le aducem un omagiu. Să ne gândim la ei cu recunoștință. Și-au dat viata sau au fost răniți pentru a câștiga libertatea noastă, a tuturor”.

În prezent, Oana Roman trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Marius Elisei. Cei doi au și o fetiță pe nume Maria Isabela, căreia vedeta îi poate povesti atât experiența sa, cât și a bunicului său, Petre Roman, devenit Prim Ministru imediat după căderea regimului comunist.

(VEZI ȘI EPISODUL 5: ”MAMA MI-A ASCUNS BULETINUL ȘI…” + CUM A TREMURAT PROFESORUL CARE-L ”ALTOISE”. DANIEL BUZDUGAN, DEZVĂLUIRI SAVUROASE! AȘA L-A PRINS REVOLUȚIA DIN 1989)

Ce s-a întâmplat în ziua de 23 decembrie în Revoluția Română din 1989

Este prima zi de după arestarea soților Ceaușescu. Românii se așteptau ca data de 22 să marcheze sfârșitul vărsării de sânge, dar s-a întâmplat contrariul. Noaptea, panica s-a instaurat, după ce televiziunea națională a anunțat faptul că trei camioane cu teroriști ar urma să vină pe Aeroportul Otopeni din Capitală. Ca urmare, 82 de soldați de la Câmpina au fost mobilizați imediat la locul „amenințat”. Dintre aceștia, 40 și-au pierdut viața, fiind împușcați de alți soldați care i-au considerat amenințare. Generalii care au comandat operațiunea, respectiv Dumitru Drăgan, Grigore Ghiță și Ionel Zorilă au fost condamnați ulterior la închisoare, stând în spatele gratiilor chiar și opt ani.

În timpul în care un haos al dezinformării fusese aruncat asupra populației chiar de crainicul de la televiziunea națională, faptele nu se opresc aici. Postul a înscenat faptul că teroriști ar fi intrat în sediul lor:

„TVR este atacată din toate părţile… Se pare că elemente teroriste au pătruns pe unul din culoarele instituţiei, apelăm la armată care ar putea trimite ajutoare”, anunța crainicul Victor Ionescu.

Problema a fost că, după ce postul de televiziune a propagat informația înșelătoare, aceasta s-a răspândit rapid și a fost preluată și de presa scrisă. Dezinformarea a afectat și autoritățile statului, motiv pentru care noul ministru interimar al apărării a ordonat doborârea avioanelor și elicopterelor suspecte, neștiind că atacă chiar oamenii statului.

Haos „terorist” în București

După ce focul a fost deschis pe Aeroportul Otopeni, și pe Aeroportul Băneasa, a urmat și Piața Palatului. Victimele nu au fost doar umane. În timpul tragerii, a fost afectat și Muzeul Național de Artă și Biblioteca Centrală Universitară.

Noul ministru al Apărării Naționale este Nicolae Militaru. Acesta va merge, la aproximativ ora 20:00, în sediul ministerului, alături de colonelul George Trosca, pentru a apăra instituția statului. La nici trei ore după ce au ajuns, sunt atacați de către militarii detașamentului de Cercetare de la Buzău. Din păcate, șapte ofițeri vor fi răniți, iar 4 își vor pierde viețile, crezându-se că sunt teroriști. Trupurile lor vor rămâne în stradă pentru multe zile.

Situație fără de precedent în România

La Alba Iulia, la aproximativ 20:00, un elicopter care plecase de la Timișoara cu generalul de contrainformaţii Constantin Nuţă şi adjunctul său, general de miliţie Velicu Mihalea. Acesta se îndrepta către Capitală, dar a fost atacat și s-a prăbușit. Toți pasagerii au murit în condiții chinuitoare, arzând în urma exploziei cauzate de impactul cu solul.

În Popești-Leordeni, seara, la 23:00, o coloană militară a plecat către televiziune. Soldații sunt atacați atât dinspre șoseaua de centură, cât și dinspre piața Aviatorilor și Piața Cirgiliu. Astfel se mai adaugă încă un soldat căzut în lupta pentru libertate și alți cinci grav răniți.

Pentru continuare, citiți episodul de mâine! Cu siguranță, veți fi luați prin surprindere de invitatul nostru special!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.