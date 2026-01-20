Acasă » Știri » Aurora Boreală, vizibilă din România! Imagini spectaculoase surprinse în Mureș. Jocul de lumini i-a uimit pe localnici

De: Alina Drăgan 20/01/2026 | 12:30
Aurora boreală vizibilă din România /Foto: Facebook @ EMaramures
Noaptea trecută, 19 spre 20 ianuarie, românii au avut parte de un adevărat spectacol pe cer. Un fenomen astronomic foarte rar a putut fi observat azi-noapte în România. Este vorba despre Aurora Boreală. Evenimentul astronomic excepțional s-a produs în Mureș, în jurul orei 01:00. Iar imaginile surprinse arată jocuri de lumini incredibile.

Aurora Boreală, un fenomen specific zonelor polare ale planetei, a putut fi observat și pe teritoriul României. Evenimentul astronomic s-a produs în noaptea de 19 spre 20 ianuarie, în Mureș, în jurul orei 01:00.

Aurora boreală vizibilă din România

Pasionații de astronomie și localnicii din Mureș au avut parte de un adevărat spectacol noaptea trecută. Aurora boreală a fost vizibilă și din România, iar jocul de lumini, specific zonelor nordice ale planetei, a putut fi observat și fotografiat în condiții atmosferice favorabile.

Imaginile surprinse lângă Baia Mare arată un spectacol de lumini cum nu a mai fost văzut în țara noastră. Pentru România, aurora boreală este un fenomen extrem de rar, care apare atunci când particulele încărcate electric emise de Soare ajung în apropierea Pământului și interacționează cu câmpul magnetic terestru.

Culoarea aurorei depinde de tipul de gaz atmosferic implicat și de altitudinea la care are loc interacțiunea. De exemplu, culoarea verde este cea mai comună și este produsă de oxigen la altitudini de aproximativ 96 km. Cea roșie este cu mult mai rară și este generat de oxigen la altitudini foarte mari, de peste 320 km.

Culoarea albastră sau violet apare tot rar și este generată de azot la altitudini mai joase, sub 100 km. De asemenea, prezența mai multor culori indică o activitate solară intensă, asociată adesea cu furtuni geomagnetice puternice.

De obicei, aurora boreală este vizibilă în zonele apropiate de Cercul Polar de Nord și apare în țări precum Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Canada sau Alaska. Pentru ca acest fenomen să fie vizibil și în România este nevoie de condiții excepționale, precum o furtună geomagnetică foarte puternică sau o activitate solară intensă.

Potrivit Space Weather Prediction Center, Serviciul Național de Meteorologie al SUA, aurora boreală de azi-noapte a fost produsă de o activitate solară deosebit de intensă.

O familie de români din Spania se mută într-un sat de 56 de oameni. Ce afacere vor să deschidă acolo

„Siberia” României: Orașul în care meteorologii Accuweather anunță -30 grade Celsius

 

