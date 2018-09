Aurora, cumnata Andrei, a trecut printr-un moment groaznic: „Am început să plâng!”

Când urc în avion, mă rog la Dumnezeu și zic: „Nu ăsta, te rog”. Când e liftul mai mic și sunt singură, mă gândesc. Da, m-am blocat în lift. Am făcut un atac de panică în avion, am început să plâng. Deasupra Americii, din Los Angeles spre Las Vegas, am simțit că mor”, a povestit Aurora Mihai.