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Avertisment pentru români! Unde poți folosi telefonul fără costuri suplimentare

De: Simona Vlad 19/06/2026 | 23:43
Avertisment pentru români! Unde poți folosi telefonul fără costuri suplimentare
De ce trebuie oprit WiFi-ul telefonului când pleci de acasă. Nu faceți niciodată această greșeală/ sursă foto: social media
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Mulți români își pregătesc bagajele pentru concediu, însă puțini verifică o setare simplă de pe telefon. Specialiștii avertizează că această neatenție poate genera costuri uriașe, chiar și pentru câteva minute de utilizare.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) trage un semnal de alarmă pentru turiștii care pleacă în afara țării. O simplă conectare la o rețea nepotrivită poate transforma vacanța de vis într-o surpriză neplăcută la întoarcerea acasă.

Unde poți folosi telefonul fără costuri suplimentare

În majoritatea statelor din Uniunea Europeană, românii beneficiază de regula „Roam like at home”. Asta înseamnă că pot folosi minutele, mesajele și internetul mobil în condiții similare celor din România. Fac excepție însă anumite destinații foarte populare printre turiști. Marea Britanie, Elveția, Monaco și Andorra nu sunt incluse în sistemul european de roaming, iar costurile pot crește rapid. Începând cu 2026, Republica Moldova și Ucraina au fost incluse în zonele unde utilizatorii beneficiază de condiții similare celor din România.

Greșeala care poate costa sute de euro

Potrivit ANCOM, unul dintre cele mai întâlnite riscuri este roamingul involuntar. Fenomenul apare mai ales în zonele apropiate de granițe. Telefonul se poate conecta automat la rețeaua unui operator dintr-o țară vecină, fără ca utilizatorul să observe schimbarea. Dacă respectiva țară nu face parte din sistemul european de roaming, costurile suplimentare apar imediat. Specialiștii recomandă selectarea manuală a rețelei și verificarea setărilor înainte de plecarea în vacanță.

În statele din afara Spațiului Economic European, tarifele nu sunt reglementate la nivel european. Astfel, un apel telefonic poate costa până la 2,61 euro pe minut. În cazul internetului mobil, prețul poate ajunge la 4,76 euro pentru un singur MB consumat. Mai mult, unii operatori activează automat pachete speciale de roaming. Chiar și un apel scurt sau câțiva mega consumați pot declanșa taxarea întregului pachet.

Ce trebuie să faci înainte să pleci din țară

ANCOM recomandă verificarea abonamentului sau a cartelei utilizate înainte de călătorie. Unele oferte includ roaming, în timp ce altele permit utilizarea serviciilor exclusiv pe teritoriul României. Pentru a evita surprizele, utilizatorii sunt sfătuiți să contacteze operatorul și să solicite informații despre tarifele aplicabile în țara de destinație. În cazul unor probleme legate de serviciile de roaming, reclamațiile trebuie adresate mai întâi operatorului. Dacă situația nu este rezolvată, utilizatorii pot depune o sesizare către ANCOM.

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