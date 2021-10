Avocata lui Gabi Bădălău a fost reținută pentru 30 de zile! Femeia este acuzată de trafic de influență într-un dosar de proxenetism, cămătărie și trafic de influență

Răsturnare de situații în divorțul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu. Recent, avocata afaceristului a fost reținută pentru 30 de zile. Aceasta este implicată într-un dosar de trafic de influență.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău ”se luptă” în instanță de mai bine de doi ani. Cei doi trec printr-un divorț dificil, iar acum lucrurile par să capete noi proporții. Avocata afaceristului, Crina Stoianovici este acuzată de trafic de influență, după perchezițiile făcute de DIICOT cu o zi în urmă. Crina Stoianovici este anchetată împreună cu alte 40 de persoane, într-un dosar de proxenetism, cămătărie, trafic de influență și spălare de bani.

(VEZI ȘI:CLAUDIA PĂTRĂȘCANU ESTE GATA SĂ RENUNȚE! CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN PROCESUL DE DIVORȚ DINTRE EA ȘI GABI BĂDĂLĂU. „AM FOST DISPUSĂ SĂ…”)

Iată cum acționa grupul infracțional, potrivit cominicatului oficial DIICOT despre dosarul în care esti implicată avocata

(VEZI ȘI:CLAUDIA PĂTRĂȘCANU SE AFLĂ ÎNTR-O RELAȚIE?! CU CE BĂRBAT S-AR IUBI SOȚIA LUI GABI BĂDĂLĂU)

Realizarea de lucrări de construcţii (asfaltări, drumuri și poduri etc), la standarde necorespunzătoare, folosind în acest scop persoane juridice controlate de către aceștia, prin subcontractarea de lucrări de execuție de la diverse unități administrativ teritoriale prin proiecte cu finanțare prin PNDL(Programul Național de Dezvoltare Locală), câștigate direct de aceștia sau de asociați ai acestora, finanțarea acestora realizându-se cu sume de bani provenite din infracțiuni care erau reintroduse în circuitul financiar licit, iar profiturile astfel obținute fiind însușite în scopuri personale, delapidând în acest demers societățile comerciale tampon folosite.

Săvârșirea unor infracțiuni de proxenetism, fiind identificate mai multe situații și referiri la persoane de sex feminin aflate în diverse țări din vestul Europei care se prostituează în beneficiul direct al membrilor grupării infracționale, dar și situații în care membrii grupării înlesnesc practicarea prostitutiției pe teritoriul României, prin identificarea de persoane interesate să beneficieze de servicii sexuale plătite.

Obținerea unor servicii, avantaje sau alte beneficii necuvenite în diferite demersuri întreprinse în relația cu instituții publice din municipiul Giurgiu, prin folosirea influenței de care se bucură la nivel local liderul grupării dar și de membrii care sprijină gruparea.

Disimularea deținerii dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile obținute prin mijloace ilicite, prin înscrierea acestora în acte cu sprijinul unor interpuși și efectuarea unor transferuri de proprietate fictive în vederea ascunderii originii reale ale acestora precum și pentru evitarea aplicării unor măsuri de confiscare asupra acestora, prin comiterea de infracțiuni de fals.

Deținerea și portul cu diferite ocazii, fără drept, a mai multor arme letale cu glonț de către lider, dar și de eșalonul de comandă al grupării de criminalitate organizată și persoanele de încredere, în scopul intimidării membrilor altor grupări infracționale sau altor persoane față de care aveau diverse interese.

Pregătirea săvârșirii unor infracțiuni de înșelăciune constând în utilizarea unor mijloace și metode de trișare la jocurile ilegale de noroc organizate în diferite orașe ale țării la care participă membrii grupării.

Asocierea în vederea realizării infracțiunii de contrabandă cu țigarete din Bulgaria, ce urmau a fi valorificate pe teritoriul României, atât direct cât și prin interpuși.

Asocierea în vederea realizării infracțiunii de contrabandă cu monede din aur din Turcia, ce urmau a fi valorificate pe teritoriul României, atât direct cât și prin interpuși.

La sediul DIICOT-Structura Centrală vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 51 de persoane. Acțiunea este sprijinită de jandarmi ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei din cadrul I.G.J.R.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, un nou termen în procesul de divorț

(VEZI ȘI:CLAUDIA PĂTRĂȘCANU ȘI SOACRA EI AU ÎNGROPAT SECUREA RĂZBOIULUI. „TOT FEMEILE DIN FAMILIA BĂDĂLĂU AU UN CUVÂNT DE SPUS!”)

Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu se pregătesc pentru următorea întâlnire. Un nou termen în procesul de divorț va avea loc săptămâna viitoare, la începutul lunii noiembrie. Claudia Pătrășcanu își dorește finalizarea divorțului cât mai repede. Vedeta a fost dispusă să renunțe și la pensia alimentară doar să se ajungă la un numitor comun:

”Partajul nu mă interesează. Am fost dispusă să renunț și la pensie, doar să se termine acest calvar, să mă lase liniștită să cresc acești doi copii. Eu percep viața ca și cum am rămas singură cu doi copii și trebuie să merg înainte. Mama ne-a crescut singură, fără tată, că a murit. Mama mă sprijină când merg la concerte, tot pentru ei, ca să le fac un viitor așa cum le trebuie.

(VEZI ȘI:CLAUDIA PĂTRĂȘCANU A FĂCUT ”SHOW” CU JETUL DE SPUMĂ: ”SEXY, SEXY, ȘTIU CĂ MĂ VREI…” ȘI-A SPĂLAT MAȘINA ÎN POZIȚII DEMNE DE FILMELE PENTRU ADULȚI)

Lor nu le lipsește absolut nimic, trăiesc la fel de bine ca și când eram căsătoriți, frigiderul e mereu plin. Îmi doresc ca bunul Dumnezeu să-l ducă pe drumul cel bun și mai consider că are nevoie de ajutor. Mie mi l-a cerut și am încercat acest lucru pentru copiii noștri.

Îmi doresc doar liniște și pace pentru copiii noștri, sa rămânem părinți pentru copiii noștri, să mi se acorde un divorț deși nu se vrea, motivul îl știm noi. Avem o ședință cu ușile închise, următoarea înfățișare e în noiembrie. Termenele se dau greu, la distanță mare, e foarte greu, chiar nu-l înțeleg ce vrea”, a declarat Claudia Pătrășcanu playtech.ro.

Sursa foto: Arhiva CANCAN