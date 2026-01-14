Acasă » Știri » Avocatul Cuculis a refuzat să îl apere pe Mario Iorgulescu după accidentul în care Dani Vicol a murit. Cum l-a abordat Gino și de ce a zis pas

Avocatul Adrian Cuculis este invitatul ediție de miercuri, 14 ianuarie 2026, a emisiunii Dan Capatos Show. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, avocatul a vorbit despre motivul pentru care a refuzat să-l reprezinte pe fiul lui Gino Iorgulescu, președintele LPF, după accidentul din 2019. Emisiunea poate fi urmărită AICI

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Dan Capatos continuă seria de interviuri despre cel mai mediatizat și controversat caz de omor din culpă din ultimii 10 ani, din România. Mario Iorgulescu se află și acum în libertate, după ce în urmă cu aproape 7 ani a condus băut și l-a ucis pe Dani Vicol, un tânăr de 24 de ani. Din atunci și până acum, fiul lui Gino Iorgulescu ar fi fost internat în mai multe clinici de recuperare pentru persoanele cu probleme psihice din Italia.

Cu un certificat medical ce confirmă anumite probleme mentale, Mario Iorgulescu a fost scutit de consecințele accidentului rutier provocat de el în anul 2019. CANCAN.RO a obținut permisiunea de a sta de vorbă cu Mario Iorgulescu, iar Dan Capatos a fost martorul unor declarații pe care nici instanța nu a reușit să le obțină – veziAICI interviul complet.

Adrian Cuculis a refuzat să se ocupe de cazul lui Mario Iorgulescu

În cea mai nouă ediție a emisunii Dan Capatos Show, avocatul Adrian Cuculis a pus cap la cap informații importante din dosarul lui Marioi Iorgulescu. Printre altele, acesta a dezvăluit că, în anul 2019, diverse persoane influente din anturajul lui Gino Iorgulescu, Cuculis a primit propunerea de a se ocupa de cazul fiului său. Din motive personale, avocatul a refuzat asocierea cu familia Iorgulescu.

„Trebuia să intru în dosarul acesta (n.r al lui Mario Iorgulescu). Nu eram ok cu asta și nu aș fi fost ok, pentru că fiecare trebuie și poate să își facă profesia cum dorește. Nu poate cineva să mă oblige să iau ceva, poate să îmi propună, putem să stăm de vorbă și așa mai departe.

În materie de accidente auto și ce fac banii când vine vorba de un copil scăpat de sub control, eu mă gândesc cu groază. Ai mei sunt mici și te gândești care, cum să faci.

Aveam un amic care ținea totul la secret. Copiii nu știau ce bani are el. Oamenii erau milionari”, a spus Adrian Cuculis în emisiunea Dan Capatos Show.

Melek, văduva lui Dani Vicol, nu-l poate ierta pe Mario Iorgulescu! Durerea nu se stinge, la șase ani de la tragedie

Cum a reacționat Gino Iorgulescu, după interviul fiului său? Fugit din clinică, Mario a făcut dezvăluiri incendiare

