Azdren Llullaku, după ce a ratat penalty cu FCSB: „ În viitor, tot eu o să bat!”

Atacantul Astrei, Azdren Llullaku a dat vina pe starea gazonului pentru execuția defectuoasă de la penalty-ul pe care Cristian Bălgrdean i l-a apărat în minutul 21 al partidei FCSB- Astra Giurgiu, meci terminat în cele din urmă cu victoria roș-albaștrilor cu scorul de 1-0.

„Am dat eu prost, ştiam că Bălgrădean mă cunoaşte. Eu am vrut să dau sus, dar din cauza terenului nu am putut. Nu înţeleg cum se poate juca pe asemenea gazon. Suntem un grup unit, nu mi-a reproşat nimeni penaltyul ratat. În viitor, tot eu o să bat, bineînţeles, dacă şi antrenorul e de accord. Am început meciul bine, am dominat-o pe Steaua, ceea ce nu e uşor. Am venit cu gândul să luăm trei puncte şi am făcut o partidă bună până la penalty. L-am ratat, am mai avut ocazii după, dar după, au dat ei golul. Din păcate nu am putut să mai revenim, deşi ne-am creat situaţii”, a declarat Azdren Llullaku, atacantul formației Astra Giurgiu.

Partida a fost decisă în minutul 67 când Olimpiu Moruțan, jucător introdus pe teren în repriza a doua a scos un penalty, iar Harlem Gnohere, care a purtat în premieră banderola de căpitan al roș-albaștrilor, a punctat fără emoții. A fost a zecea reușită a „Bizonului” în acest sezon, atacantul FCSB-ului conducând în clasamentul golgeterilor cu 10 reușite la fel ca și olteanul Mitriță.

După acest eșec, Astra a rămas pe loc de play-off, fiind pe 6 cu 20 de puncte. De partea cealaltă, cu cele trei puncte, echipa lui Nicolae Dică a acumulat 27 de puncte, fiind pe 2, cu două mai puțin decât liderul CFR Cluj.