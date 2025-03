Babasha și-a cumpărat vilă de lux! Cum arată casa din complexul lui Dorian Popa: „Cea mai mare fericire”

Babasha și-a achiziționat o vilă de lux! Vă prezentăm primele imagini cu locuința din complexul lui Dorian Popa. Tânărul artist este mândru de decizia pe care a luat-o, mai ales pentru că în curând va deveni tată și are nevoie de mai mult spațiu.

Babasha a făcut o mișcare de milioane! Celebrul manelist a scos din buzunar o sumă frumușică și și-a cumpărat o vilă de lux în complexul exclusivist deținut de nimeni altul decât Dorian Popa. Decizia a fost luată într-un moment extrem de important pentru el și iubita lui, Mălina, care urmează să devină părinți și au nevoie de mai mult spațiu pentru viitorul lor copil.

De la apartamentul în care locuiau, cei doi s-au hotărât să facă pasul cel mare și să se mute la casă, unde să aibă mai mult loc pentru familie și pentru micuțul care urmează să vină pe lume. Iar cine altcineva putea să-i ajute dacă nu Dorian Popa, care s-a arătat mai mult decât încântat de ideea de a-l avea pe artist vecin?

„Cea mai mare fericire mi-a făcut-o. La mine acasă ne-am întâlnit și a zis că îl are pe cel mic pe drum și nu vrea să mai stea la casă. Am stat puțin de vorbă, ne-am înțeles și am bătut palma, cum se face între băieți. Eu îl vreau pe el aici”, i-a spus Dorian Popa lui Babasha.