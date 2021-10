Bad Angi a făcut senzație în sezonul 4 al emisiunii „Chefi la Cuțite” atât cu talentul în bucătărie, cât și cu formele sale. A reușit să impresioneze jurații și a trecut de la o probă la alta până a ajuns aproape de finală. Cu toate acestea, acum, Bad Angi a rămas șomeră. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, „favorita lui Scărlătescu” a vorbit despre situația prin care trece.

Deși n-avea nicio legătură cu gastronomia, în sezonul 4 al emisiunii „Chefi la Cuțite”, Bad Angi a reușit să impresioneze prin gustul pe care reușea să-l dea preparatelor. Detaliu care a ajutat-o să devină „favorita lui Scărlătescu”! Lipsa experienței în bucătărie și-a spus cuvântul, iar parcursul blondinei în competiție s-a încheiat înainte de marea finală.

Anii au trecut, din animatoarea sexy de la „Chefi la Cuțite”, Bad Angi a ajuns să lucreze în unele dintre cele mai bune restaurante din Capitală, însă, acum, a rămas șomeră. Salariul primit în raport cu volumul de muncă nu i s-a mai părut echitabil, drept urmare a renunțat la aceast job și, deocamdată, stă acasă.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, blondina a vorbit despre această situație.

„Nu mai lucrez pentru că am lucrat foarte mult toată vara. Am realizat că bucătăria în țara asta nu prea se poate face, sunt salarii foarte mici. Cu toate că ți se vorbește de un salariu imens, ce primești în mână nu are nicio legătură.

Volumul de muncă este destul de mare, eu nu m-am plâns niciodată de muncă, dar vreau să fiu plătită pe măsura eforturilor”, ne-a declarat Bad Angi.

Bad Angi: „Eram terminată fizic, psihic”

„Favorita lui Scărlătescu” continuă dezvăluirile și spune că, acum, preferă să lucreze într-un birou, unde să fie îmbrăcată frumos, în detrimentul activității dintr-o bucătărie profesională.

„Am vrut să iau o pauză pentru că, la ce salarii sunt, am preferat să fac o muncă de birou, decât să-mi rup oasele prin bucătărie. Aș prefera să muncesc cu capul decât să muncesc cu spatele.

Eu dacă o să-mi deschid vreodată un restaurant, niciodată nu o să trag de oameni ca de niște sclavi. Asta nu înseamnă că ne și batem joc, dar trebuie să ai un program omenesc. Acum sunt în perioada în care îmi caut de muncă. Mi-a luat o lună să mă odihnesc pentru că eram terminată fizic, psihic, cu totul”, a mai adăugat fosta concurentă de la „Chefi la Cuțite”

