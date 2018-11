Bad Angie, preferata lui Scărlătescu de la ”Chefi la cuțite”, vrea să plece din țară: ”Copilul va rămâne aici…”

Bad Angie, concurenta preferată a lui Cătălin Scărlătescu de la ”Chefi la cuțite”, vrea să plece din țară. A declarat asta la Antena Stars și pare mai hotărâtă ca niciodată să își pună planul în aplicare. Bad Angie e singură, acum, s-a despărțit de iubitul ei – ”pentru că era prea copilăros” – și crede ar putea să câștige mult mai mulți bani într-o altă țară.

E vorba despre Spania, acolo unde Bad Angie – Angi Moisescu, așa cum apare scris în cartea ei de identitate – ar dori să își deschidă un restaurant cu specific românesc. Îi place să mănânce românește, după cum declară chiar ea, fiind convinsă că ar avea un succes culinar nebun și peste hotare. Nu o sperie gândul îndepărtării de țară, însă îi va fi mai greu cu copilul. La început, acesta va rămâne în țară. Chiar viitorul copilului o preocupă pe Bad Angie, însă rămâne de văzut dacă, până la urmă, va părăsi sau nu România.

CITEȘTE ȘI: VEȘTI BUNE PENTRU CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU! PREFERATA LUI, BAD ANGIE DE LA “CHEFI LA CUȚITE”, E O FEMEIE SINGURĂ

„Parcă aş vrea să fac şi altceva. Alt restaurant. Altceva. Visez să-mi deschid un restaurant al meu. M-ar bate gândul în străinătate. Aş pleca. M-ar bate gândul să plec în Spania să-mi deschid acolo ceva cu specific românesc, pentru că îmi place foarte mult mâncarea românească. Copilul va rămâne aici, vin, îl mai iau. Sper că la anul o să reuşesc să plec. M-a determinat faptul că vreau să-i ofer un viitor copilului meu şi aici e mai greu să pun un bănuţ deoparte.”, a mărturisit Bad Angie pentru Antena Stars.

Însă nu cunoaștem reacția lui Cătălin Scărlătescu, însă mai mult ca sigur că acesta va avea un punct de vedere referitor la planuril epreferatei sale.

Bad Angie, preferata lui Scărlătescu de la ”Chefi la cuțite”, vrea să plece din țară: ”Am cedat custodia copilului, pentru că aşa a fost situaţia mea financiară atunci”

În luna iulie a acestui an, Bad Angie recunoștea că nu este mamă cu normă întreagă.

”Am fost căsătorită timp de 4 ani. Am cedat custodia copilului, pentru că aşa a fost situaţia mea financiară atunci. O pensie alimentară era foarte mică. Mama era bolnavă, la pat. Trebuia să am grijă de ea. Când am divorţat aveam 22 de ani şi când m-am căsătorit aveam 19 ani. Acum, gândind la rece, îmi doream doar o familie, nu eram îndrăgostită. Dansul a fost o alegere forţată. Am rămas eu singură să am grijă de mama. Trebuia să găsesc un job care să ne întreţină. (…) Nu ştiam să stau pe tocuri. Eram băieţoaică şi nu puteam să dansez pe tocuri. Regret în fiecare zi, când pun capul pe pernă (n.r.- că a cedat custodia copilului ei)”.

CITEȘTE ȘI: ANGIE MOISESCU, PREFERATA LUI CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU ARE UN NOU IUBIT!