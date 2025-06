Baie în balta cu șerpi veninoși: ”Acolo a fost greșeala!” Cosmin Savu, experiențe la limită în Africa

Cosmin Savu de la “România, te iubesc”, și-a luat lumea-n cap și a plecat cu doi prieteni în Africa, experiența trăită acolo fiind transpusă într-un documentar disponibil pe VOYO. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta Pro TV ne-a vorbit despre cel mai nou proiect al său și situațiile la limită prin care a trecut. Totul pentru a lăsa ceva bun în urmă. Cu o cameră de filmare, o mașină și mult curaj, cei trei au străbătut Africa.

„Lumea-n cap! cu Savu” nu surprinde doar provocările raliului – de la terenuri dificile de parcurs și probleme imprevizibile, situații limită, la întâlnirile cu oameni din comunitățile vizitate și bucuria sinceră a celor care au primit ajutorul.

Cosmin Savu: “Mașina am donat-o în scopuri educaționale”

CANCAN.RO: Cum a pornit această inițiativă?

Cosmin Savu: Eram la un festival de jazz la Gărâna, unde mergem de câțiva ani cu o gașcă de prieteni și ne povesteam aventurile din lume, fiecare pe unde a trecut și ce a făcut. Și stând așa cu Mihăiță Lupu și cu Grațiam Mihăilescu, companionii mei, cei care au devenit echipa UCaB în acest raliu am spus: hai să facem una tare împreună! Și așa a pornit povestea raliului. Grațian își dorea să meargă în raliul ăsta, îl știa. Este cel mai lung raliu din lume pentru amatori. E raliu în Africa, plecarea e din Budapesta, pentru că organizatorul este maghiar.

CANCAN.RO: Cât a durat traseul?

Cosmin Savu: 21 de zile am stat pe traseu și am mai rămas în Sierra Leone. Tot drumul a fost pe roți. Din București în Budapesta și din Budapesta am plecat. Am trecut cu feribotul Mediterana, am trecut munții Atlas, am trecut Sahara și am mers prin pădurea ecuatorială până în Sierra Leone. La întoarcere a fost cu avionul, pentru că mașina am donat-o la Departamentul de Urgențe din Sierra Leone, în scopuri educaționale. Am donat tot, și corturile în care am dormit. Noi ne-am dus pe o poveste să nu fie doar o băiețeală. Ne-am dorit să fie cu scop. Ok, o aventură, nouă ne face plăcere să călătorim, dar haide să și ajutăm pe unde trecem. Asta a fost.

Cosmin Savu: “Copiii Paulei Herlo și ai lui Cristian Leonte și-au dorit foarte tare să ajute și ei. Și-au spart pușculița”

CANCAN.RO: Și ce ați dus copiilor din Africa?

Cosmin Savu: Totul a fost organic, am strâns de la prieteni. N-a fost niciun sponsor, n-am avut nicio poveste organizată. Ne-au ajutat. Am dus cărți pentru copii în limba engleză, franceză în Senegal, Sierra Leone. Am dus computere, laptopuri, videoproiector, birotică. Deci am ajutat niște centre comunitare gata formate. Noi ne-am dus la niște ONG-uri locale, pentru că n-aveam timp să stăm, să ne familiarizăm cu cazurile. Și atunci am avut un sprijin foarte mare de la Organizația Internațională pentru Migrație. Am avut contacte bune acolo.

CANCAN.RO: Copiii Paulei Herlo au contribuit și ei.

Cosmin Savu: Au aflat că eu plec în Africa și copiii Paulei și ai lui Cristi și-au dorit foarte tare să ajute și ei. Și-au spart pușculița. Și-au schimbat banii în dolari, 200 de dolari au fost. Și puzzle-urile pe care le regăsești în film, copiii aceia nu știau ce sunt. E un moment emoționat și am făcut și un testimonial după aceea și l-am trimis copiilor, pentru că au fost de super ajutor. Le mulțumesc din nou!

Cosmin Savu: „Am făcut baie într-un baltă acolo, în junglă, și când am ieșit a venit armata”

CANCAN.RO: Ce peripeții ați avut acolo?

Cosmin Savu: Pe unele le anticipam. Inclusiv putea să ni se strice mașina, doar că s-a stricat de două ori și în Maroc și în Mauritania. Nu erau cele mai bune zone. Aveam tot timpul grijă să avem apă și combustibil la noi, deci asta e un must. Telefonie mobilă, luam cartele locale unde mai găseam net. Dar tot timpul cineva să știe de noi. Și da, au fost momente în care, ni s-a stricat mașina exact în mijlocul deșertului Sahara și a fost foarte greu să ne tracteze. 260 de kilometri ne-au tractat până în capitala Mauritaniei, unde ne-au reparat mașina. N-am avut încredere, au reparat toată noaptea la mașină. Ne-au scos motorul, l-au aruncat, păreau niște huidume care nu se pricep, dar care se pricepeau.

Deci a fost o experiență întreagă. Da, au fost și momente când mai apărea armata cu Kalashnikov, am ajuns în graniță cu Mali, unde n-ar fi trebuit să ajungem, pentru că am greșit puțin drumul. Au fost experiențe și momente… Momentele fascinante cele cu pădurea ecuatorială, jungla. Toate sunetele, toate zgomotele lumii. E frumos.

Am făcut baie într-un baltă acolo, în junglă, și când am ieșit a venit armata și a zis: nu faceți baie aici. Noi taman ce ieșeam din apă. “Aici sunt niște șerpi veninoși, ăia negri, urâți”. Am scăpat. Acolo a fost o greșeală. În general am fost grijulii.

Cosmin Savu: „Nu eram prima dată în Africa”

CANCAN.RO: Deci cu sănătatea ați fost ok?

Cosmin Savu: Totul în regulă. Deși să știi că în raliul ăsta au fost 17 persoane care au luat malarie și…au și murit doi. Schimbările de temperatură, efortul… Nu e ușor. Am văzut 15 țări africane, nu eram prima dată. Am vaccinurile făcute.

CANCAN.RO: Câte țări ai traversat acum?

Cosmin Savu: Cu totul 10 țări, punând și țările din Europa. Maroc, Sahara de Vest, care e o enclavă dubioasă și disputată, Mauritania, Senegal, Guineea și Sierra Leone în Africa. O să vreau să revin. Ei au și o vorbă. Eu am aflat-o în Sudan, cu niște ani în urmă, acum vreo 15 ani, când am fost prima dată în Africa. Aveau o vorbă. Odată ce pășești în Africa, o să vrei să revii în Africa.

