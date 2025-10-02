Acasă » Bancuri » BANC | Bulă, baiul și catastrofa

BANC | Bulă, baiul și catastrofa

De: Alina Drăgan 02/10/2025 | 07:20
BANC | Bulă, baiul și catastrofa

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagonistul de astăzi este Bulă, care învață diferența dintre „bai” și „catastrofă”, deznodământul este hilar.

Bulă vine de la școală cătrănit foc.

Tat-su îl întreabă:

– Ce-i băi, de ești așa șucărit ?

– Păi mi-a dat profa 2, că n-am știut care-i diferența între „bai” și „catastrofa”.

– Dă-l dracu de 2, că nu-i primul. Dar pentru cultura ta generală, hai să-ti spun eu. Uite un exemplu: dacă mâine ne moare scroafa din coteț, atunci e „bai” mare, dar nu-i chiar „catastrofă”. În schimb, dacă mâine se prăbușește elicopterul prezidențial cu tot cu președintele ales înăuntru, apoi asta-i o mare „catastrofa”. Dar nu-i „bai”…!!!!

Soțul care nu voia să cheltuiască 10 lei

Înainte să se întoarcă din delegație, bărbatul nu a telefonat șotiei cum făcea de obicei pentru că nu voia să cheltuiască zece lei.

Ajunge acasă, intră și când se duce în dormitor o găsește pe soție dormind în brațele unui necunoscut. Omul, fără să-i deranjeze, și-a luat valiza și a plecat. S-a așezat pe o bancă de vis-a-vis, și-a aprins o țigară si după ce a fumat-o s-a îndreptat îngândurat spre cel mai apropiat telefon, a scos zece lei și a sunat acasă:

Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o pensionară italiancă și i-a golit conturile
Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

– lubita, te sun din gară și voi ajunge cam într-o or, hai că vorbim când ne vedem, te pup!

Când s-a întors acasă a găsit cada pregătită cu apă fierbinte, plină de spumante, halatul și prosoapele de baie pregătite, mâncarea aburindă pe masă cu vinul preferat. A privit și s-a gândit: Decât să pierd toate astea, mai bine pierd 10 lei.

Alte bancuri amuzante

O gâscă într-un bar:

– Aveți mămăligă? întreabă gâsca.

– Nu, răspunde barmanul.

– Sigur?

– Nu, nu avem, n-auzi…!?

– Sigur, sigur?

– Dacă mai întrebi o dată, iau un cui și un ciocan și-ți prind ciocul de tejghea!
– Aveți cuie?

– Nu.

– Dar mămăligă?

 

Soțul și soția în dormitor, aud cum vecinii lor fac dragoste. Soțul către soție:

– Hai să sărim un pic, ca vecinii noștri să creadă că facem dragoste.

Au sărit, după care s-au culcat. A doua zi la dejun, soția îi pune în fața soțului o farfurie goală:

– Mănâncă dragule.

– ??

– Lovește cu lingura-n farfurie, lasă să creadă vecinii că tu mănânci.

Bancul începutului de octombrie | Definiția căsătoriei

BANCUL ZILEI | Cum funcționează GPS-ul cu voce de femeie

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Stewardesa și Triunghiul Bermudelor
Bancuri
BANCUL ZILEI | Stewardesa și Triunghiul Bermudelor
Bancul începutului de octombrie | Definiția căsătoriei
Bancuri
Bancul începutului de octombrie | Definiția căsătoriei
Primăria Capitalei pregăteşte măsuri de urgenţă pe fondul codului portocaliu de vijelie
Mediafax
Primăria Capitalei pregăteşte măsuri de urgenţă pe fondul codului portocaliu de vijelie
Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o pensionară italiancă și i-a golit conturile
Gandul.ro
Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o...
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă...
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme. Moaște făcătoare de minuni, în București
Adevarul
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme....
VIDEO „Baba Iaga” face o nouă victimă. Oficial acuzat de trădare de Kiev, ucis într-un atac cu dronă la Herson
Digi24
VIDEO „Baba Iaga” face o nouă victimă. Oficial acuzat de trădare de Kiev,...
Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața lui Putin sau a lui Kim
Mediafax
Adrian Năstase, despre vizita în China: Mi-ar fi plăcut să stau în fața...
Parteneri
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
La ce alimente a renunțat definitiv Paula Seling: „Nu mai mănânc de 15 ani!”
Click.ro
La ce alimente a renunțat definitiv Paula Seling: „Nu mai mănânc de 15 ani!”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut...
Noile scenarii ale Coaliției pentru concedierile de la stat
Digi 24
Noile scenarii ale Coaliției pentru concedierile de la stat
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează...
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de...
Povestea livratorului român care muncește și 14 ore pentru a strânge bani pentru iubita sa. Aceasta trăiește cu dureri mari în fiecare zi după un teribil accident: „Cel mai mare vis al meu este să fie ea sănătoasă”
kanald.ro
Povestea livratorului român care muncește și 14 ore pentru a strânge bani pentru iubita sa....
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit,...
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
kfetele.ro
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
observatornews.ro
Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
go4it.ro
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o conduce
Fanatik.ro
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a...
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Fanatik.ro
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de...
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât...
DESPĂRȚIRE șoc în familia Măruță! Și-au spus adio! Anunțul a fost făcut chiar de Andra!
Romania TV
DESPĂRȚIRE șoc în familia Măruță! Și-au spus adio! Anunțul a fost făcut chiar de Andra!
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
Go4Games
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
EXCLUSIV. Proprietarii de locuințe care au nevoie de autorizație. Reguli pentru cei care cumpără apartament în blocuri vechi
Capital.ro
EXCLUSIV. Proprietarii de locuințe care au nevoie de autorizație. Reguli pentru cei care cumpără apartament...
Bursucu, momente de panică. Un b[rbat i-a smuls copilul din brațe
evz.ro
Bursucu, momente de panică. Un b[rbat i-a smuls copilul din brațe
Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Moarte sau renaștere”
Gandul.ro
Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Moarte sau renaștere”
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român
as.ro
Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să...
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în...
Ahmed a făcut-o să plângă pe Veronica? Concurenta din Casa Iubirii a povestit totul pe LIVE. Ce s-a întâmplat cu adevărat în cuibușor? DETALII care nu au fost difuzate la TV. Ce a urmat după, concurenta nu a mai putut ascunde
radioimpuls.ro
Ahmed a făcut-o să plângă pe Veronica? Concurenta din Casa Iubirii a povestit totul pe...
De ce e Horațiu Potra greu de extrădat în România. Articolul din legea arabă care îl poate scăpa pe apropiatul lui Călin Georgescu
Fanatik.ro
De ce e Horațiu Potra greu de extrădat în România. Articolul din legea arabă care...
Evenimentul grandios la care a luat parte Darius Olaru de la FCSB. A fost însoțit de soție, dar și de alți fotbaliști cunoscuți
Fanatik.ro
Evenimentul grandios la care a luat parte Darius Olaru de la FCSB. A fost însoțit...
Știrile zilei, 26 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 26 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Care pătrat este mai întunecat: A sau B?
Test de inteligență exclusiv pentru genii | Care pătrat este mai întunecat: A sau B?
BANCUL ZILEI | Stewardesa și Triunghiul Bermudelor
BANCUL ZILEI | Stewardesa și Triunghiul Bermudelor
Momentul în care Adrian Minune o sărută pasional pe Loredana: ”Nevasta lui ce a zis?”
Momentul în care Adrian Minune o sărută pasional pe Loredana: ”Nevasta lui ce a zis?”
Obiceiul dezgustător pe care îl are Anda Adam de la Asia Express. Ce face când crede că nu o vede ...
Obiceiul dezgustător pe care îl are Anda Adam de la Asia Express. Ce face când crede că nu o vede nimeni
Horoscop 2 octombrie 2025. Zodia care se desparte de partener
Horoscop 2 octombrie 2025. Zodia care se desparte de partener
Cum a vrăjit-o Alex Bodi din nou pe Ancuţa, după ce a comis-o! Fosta iubită, mărul discordiei?! ...
Cum a vrăjit-o Alex Bodi din nou pe Ancuţa, după ce a comis-o! Fosta iubită, mărul discordiei?! “E o femeie dificilă când vine vorba despre…”
Vezi toate știrile
×