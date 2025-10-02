BANC | Bulă, baiul și catastrofa

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagonistul de astăzi este Bulă, care învață diferența dintre „bai” și „catastrofă”, deznodământul este hilar.

Bulă vine de la școală cătrănit foc.

Tat-su îl întreabă:

– Ce-i băi, de ești așa șucărit ?

– Păi mi-a dat profa 2, că n-am știut care-i diferența între „bai” și „catastrofa”.

– Dă-l dracu de 2, că nu-i primul. Dar pentru cultura ta generală, hai să-ti spun eu. Uite un exemplu: dacă mâine ne moare scroafa din coteț, atunci e „bai” mare, dar nu-i chiar „catastrofă”. În schimb, dacă mâine se prăbușește elicopterul prezidențial cu tot cu președintele ales înăuntru, apoi asta-i o mare „catastrofa”. Dar nu-i „bai”…!!!!

Soțul care nu voia să cheltuiască 10 lei

Înainte să se întoarcă din delegație, bărbatul nu a telefonat șotiei cum făcea de obicei pentru că nu voia să cheltuiască zece lei.

Ajunge acasă, intră și când se duce în dormitor o găsește pe soție dormind în brațele unui necunoscut. Omul, fără să-i deranjeze, și-a luat valiza și a plecat. S-a așezat pe o bancă de vis-a-vis, și-a aprins o țigară si după ce a fumat-o s-a îndreptat îngândurat spre cel mai apropiat telefon, a scos zece lei și a sunat acasă:

– lubita, te sun din gară și voi ajunge cam într-o or, hai că vorbim când ne vedem, te pup!

Când s-a întors acasă a găsit cada pregătită cu apă fierbinte, plină de spumante, halatul și prosoapele de baie pregătite, mâncarea aburindă pe masă cu vinul preferat. A privit și s-a gândit: Decât să pierd toate astea, mai bine pierd 10 lei.

Alte bancuri amuzante

O gâscă într-un bar:

– Aveți mămăligă? întreabă gâsca.

– Nu, răspunde barmanul.

– Sigur?

– Nu, nu avem, n-auzi…!?

– Sigur, sigur?

– Dacă mai întrebi o dată, iau un cui și un ciocan și-ți prind ciocul de tejghea!

– Aveți cuie?

– Nu.

– Dar mămăligă?

Soțul și soția în dormitor, aud cum vecinii lor fac dragoste. Soțul către soție:

– Hai să sărim un pic, ca vecinii noștri să creadă că facem dragoste.

Au sărit, după care s-au culcat. A doua zi la dejun, soția îi pune în fața soțului o farfurie goală:

– Mănâncă dragule.

– ??

– Lovește cu lingura-n farfurie, lasă să creadă vecinii că tu mănânci.

