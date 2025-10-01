Bancul începutului de octombrie | Definiția căsătoriei

Dragă cititorule, CANCAN.RO îți prezintă bancul începutului de octombrie. Dacă nu ai aflat până acum, noi îți dezvăluim – mai în glumă, mai în serios – care este definiția căsătoriei. Spor la râs și voie bună!

Bancul începutului de octombrie

Ce este căsătoria? – Căsătoria este un cuvânt elegant ce reprezintă adoptarea unui bărbat adult care nu mai poate fi crescut de părinții lui.

Alte bancuri amuzante

Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.

În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.

La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.

Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.

Bill, înnebunit, începe:

– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!

Nimeni nu are curaj.

– Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.

– Toata averea mea și fata de soție!

Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.

– Bulă, mi-ai salvat fata! Toata averea mea și fata îți aparțin!

– Te dau naibii cu fata ta și cu toata averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, că-l omor!

Bulă plasează un anunț matrimonial

Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.

– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?

– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.

– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că veţi obţine prea multe răspunsuri la asta.

– Ai dreptate. Adaugă şi brunete, totuşi.

La finalul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:

La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

– De ce, fiule?

– Nu mai trebuie să-mi cumperi alte cărţi anul acesta, că am rămas tot în aceeaşi clasă!

