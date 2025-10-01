Bancul începutului de octombrie | Definiția căsătoriei

Dragă cititorule, CANCAN.RO îți prezintă bancul începutului de octombrie. Dacă nu ai aflat până acum, noi îți dezvăluim – mai în glumă, mai în serios – care este definiția căsătoriei. Spor la râs și voie bună!
Bancul începutului de lună îți va aduce zâmbetul pe buze. CANCAN.RO vă prezintă o nouă glumă care sa vă amuze și să vă binedispună pentru tot restul zilei. Îți dorim spor la râs și voie bună!
Ce este căsătoria?
– Căsătoria este un cuvânt elegant ce reprezintă adoptarea unui bărbat adult care nu mai poate fi crescut de părinții lui.
Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.
În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.
La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.
Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.
Bill, înnebunit, începe:
– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!
Nimeni nu are curaj.
– Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.
– Toata averea mea și fata de soție!
Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.
– Bulă, mi-ai salvat fata! Toata averea mea și fata îți aparțin!
– Te dau naibii cu fata ta și cu toata averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, că-l omor!
Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la matrimoniale.
– Ce aţi vrea să scrieţi în anunţ?
– „Mic de statură, grăsuţ. Caut blonde, înalte, cu pieptul mare, exclusiv pentru făcut dragoste. Fără obligaţii”.
– Domnule Bulă, mă cam îndoiesc că veţi obţine prea multe răspunsuri la asta.
– Ai dreptate. Adaugă şi brunete, totuşi.
La sfârşitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi cumperi alte cărţi anul acesta, că am rămas tot în aceeaşi clasă!
