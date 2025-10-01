Acasă » Știri » BANCUL ZILEI | Cum funcționează GPS-ul cu voce de femeie

BANCUL ZILEI | Cum funcționează GPS-ul cu voce de femeie

De: Mirela Loșniță 01/10/2025 | 07:54
Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un banc menit să vă aducă zâmbetul pe buze, în această zi de miercuri. Fie că sunteți acasă sau în oraș, luați-vă câteva momente și bucurați-vă de această glumă savuroasă. Este vorba despre cum funcționează GPS-ul cu voce de femeie și cum indică direcția „corectă” în care trebuie să se deplaseze bărbații. Spor la râsete și voie bună!

GPS cu voce de femeie:

-La următoarea intersecție ia-o pe unde vrei, oricum faceți ce vreți voi…Toți bărbații sunt la fel!

Alte bancuri amuzante

Soția participă la o petrecere dată de firmă
Soția se întoarce acasă după petrecerea dată de firmă:

– Scumpule, nu striga! Îți povestesc cum a fost totul: toți au băut, eu n-am băut, toate s-au sărutat cu bărbați, eu nu m-am sărutat, am mâncat salate, am dansat, am participat la concursuri și GATA. Ai o soție BRAVO. Întrebări sunt?

– Unde ți-e rochia?

Banc bonus: Badea Gheorghe merge la doctor

Badea Gheorghe, la doctor:

– Ziua bună, domnișoara doctor!

– Cu ce te pot ajuta, bade?

– Nu pot face dragoste.

– Ia, uite, îți dau rețeta asta, mergi matale la farmacie, scoți medicamentele, le iei pe toate, câte una în fiecare zi și te întorci peste o săptămână.

Acest nepalez din România câștigă 4.000 lei pe lună. Cât trimite acasă, din întregul salariu
Acest nepalez din România câștigă 4.000 lei pe lună. Cât trimite acasă, din...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Se întoarce peste o săptămână și estee primit de doctoriță:

– Ei, vreo schimbare?

– Nimic.

– Hai, nene, n-am altă soluție, uite cum facem. Eu mă așez colo pe pat, mă dezbrac și ia încearcă matale să vezi ce simți.

Se apucă repede de treabă și i-o trage doctoriței.

– Ei, vezi nene că poți?!

– Deh, amu așa-i că pot dacă am cu cine…

Banc bonus: Soțul în delegație
Înainte să se întoarcă din delegație, bărbatul nu a telefonat șotiei cum făcea de obicei pentru că nu voia să cheltuiască zece lei.

Ajunge acasă, intră și când se duce în dormitor o găsește pe soție dormind în brațele unui necunoscut. Omul, fără să-i deranjeze, și-a luat valiza și a plecat. S-a așezat pe o bancă de vis-a-vis, și-a aprins o țigară si după ce a fumat-o s-a îndreptat îngândurat spre cel mai apropiat telefon, a scos zece lei și a sunat acasă:

– lubita, te sun din gară și voi ajunge cam într-o or, hai că vorbim când ne vedem, te pup!.

Când s-a întors acasă a găsit cada pregătită cu apă fierbinte, plină de spumante, halatul și prosoapele de baie pregătite, mâncarea aburindă pe masă cu vinul preferat. A privit și s-a gândit:

– Decât să pierd toate astea, mai bine pierd zece lei.

Citește și: BANC | Diagnosticul lui Bulă

Intra pe raziculacrimi.ro!
