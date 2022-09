BANC | „Bulă, dacă aș face amor cu nevastă-ta, ce am fi noi doi?”

Banc. Bulă și Ștrulă stau de vorbă. Ștrulă îl întreabă pe prietenul lui ce grad de rudenie ar avea sau ce statut, dacă ar face amor cu nevasta lui. Dialogul este neașteptat și stârnește amuzament! Spor la râs!

Bulă și Ștrulă beau o bere la crâșmă. La un moment dat, Ștrulă exclamă:

– Bulă, dacă aș face amor cu nevastă-ta, ce am fi noi doi?

– Cum adică?

– Am fi cuscri, cumetri, rude? Sau ce?

– Ștrulă, am fi chit, asta am fi!

Bulă se însoară, dar e nemulțumit de soție

Bulă se însoară și, după ceva timp, se întâlnește cu vechii lui prieteni, care îl întreabă:

– Băi, Bulă, cum e nevastă-ta?

– Cum să fie, este marfă, doar că este cam somnoroasă. De câte ori ieșim pe stradă, când vede un bărbat bine, mereu îmi spune: „Mamă, ce m-aș culca cu ăsta”.

Bulă merge cu soția lui la hotel, după ce s-au căsătorit

Bulă este proaspăt căsătorit. Merge cu proaspăta nevastă la un hotel. Bulă:

– Draga mea, când începem?

– Păi dragă, vreau să plouă…

Bulă merge în baie și închide și deschide robinetul. Vine înapoi în cameră:

– Deci, iubito, ești gata?

– Dragă, vreau să-mi fâlfâie părul…

Bulă: fâlfâie părul, închide și deschide robinetul, fâlfâie părul…

– Iubitule, vreau să fulgere…

Bulă: fâlfâie părul, închide și deschide robinetul, aprinde-stinge becul, fâlfâie părul…

– Iubitule, vreau sî tune…

Bulă: fâlfâie părul, închide și deschide robinetul, aprinde-stinge becul, închide-deschide ușa, fâlfâie părul…

Soția:

– Sunt pregătită dragă…

– Dar dragă, pe vremea asta?

