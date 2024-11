BANC | „Bulă, de ce te-ai trezit așa de speriat?”

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit un banc fabulos cu Bulă și Bubulina, personajele preferate ale românilor. Așadar, bucurați-vă de gluma pe care o propunem pentru a începe dimineața cu o dispoziție bună. Spor la citit!

– Bulă, de ce te-ai trezit așa de speriat?

– Am avut un coșmar teribil, Bubulino.

– Ce ai visat?

– Am visat că s-a dat o nouă lege, potrivit căreia în baruri se intră doar în ordine alfabetică și că pe mine mă chema Zamfir.

Banc bonus: Bulă și Bubulina pleacă în Caraibe

Bulă și Bubulina decid să plece în Caraibe. Bulă pleacă primul, Bubulina urmând să ajungă după 3 zile, din cauza serviciului. Când a ajuns la hotel, Bulă îi scrie un mail soției, dar a greșit o literă din adresă și mailul a fost trimis la o altă adresă. Mailul ajunge, din greșeală, la o văduvă care tocmai venise de la înmormântarea soțului. Ea citește mailul și leșină. În mesaj scria:

– Draga mea, am ajuns bine. Probabil te va surprinde să primești vești de la mine pe această cale, dar acum am calculator aici și pot trimite mesaje persoanelor dragi. Doar ce-am ajuns și am verificat ca totul să fie pregătit pentru venirea ta, peste 3 zile. Abia aștept să te vad și sper ca această călătorie să fie la fel de liniștită, ca a mea. Nu-ți lua multe haine, pentru că aici este o căldură infernală.

Banc bonus: Noul job al lui Bulă

Bulă s-a angajat ca spălător de geamuri la un magazin din București şi, în timp ce îşi făcea meseria, trece un Porsche pe lângă el. Șoferul îl vede pe Bulă și-l întreabă:

– Salut, Bulă, ce mai faci?

– Lasă-mă, n-am timp de tine!

Văzând acestea, şeful se minună:

– Bulă, tu îi ştii pe ăştia?!

– Normal, suntem prieteni vechi.

A doua zi trece un Ferrari:

– Salut, Bulă, ce mai faci?

– Lasă-mă, n-am timp de tine.

– Mă Bulă, tu îi ştii și pe ăştia?

– Normal, eu îl ştiu şi pe Papa de la Roma.

Enervat, şeful merge cu Bulă la Vatican, şeful stă în piaţă şi îl vede ieşind pe Papă şi pe Bulă dând mâna. Şeful leşină. Bulă îl trezeşte şi îl întreabă:

– Eşti bine, şefule?

– Da, doar că, atunci când ai dat mâna cu Papa, prin spatele tău au trecut un grup de chinezi care au zis: „Uite-l pe Bulă, dar moşu’ de lângă cine-o fi?”