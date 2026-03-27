BANC | Bulă desenează femeia perfectă

Doar o zi ne mai desparte până la weekend, când ne putem relaxa alături de cei dragi. Personajul românesc ne amuză de fiecare dată cu replicile hilare și situațiile amuzante în care ajunge. Bancurile de mai jos cu Bulă îți vor face ziua mai frumoasă și îți vor aduce zâmbetul pe buze.

Ştrulă: Ce faci, mă?

Bulă: Desenez femeia perfectă.

– Ai uitat să-i desenezi gura.

– Am zis perfectă!

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Învătătoarea îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, ce înseamnă să fii generos?

Bulă răspunde:

– Să dai din puținul tău și să lași impresia că ai dat din mult!

Bulă se duce la Zoo unde vede o zebră.

Curios, o întrebă pe maică-sa:

– Ce e aia?

– O zebră, vine răspunsul ei prompt.

Mai incolo, Bulă vede un papagal roșu galben și verde.

Încântat îi zice mamei:

– Mamă, uite și semaforul

Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.

– Chelner, 10 whisky!

Le bea pe toate.

– Chelner, 9 whisky, te rog!

Le dă pe gât şi pe astea.

– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!

Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:

– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.

– Păi care este această constatare?

– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.

Bulă nutriționistul primește trei pensionari:

– Ce pensie aveți?

– 5.500 lei.

– De la masă să nu vă lipsească friptura, sticla cu vin și fructele de sezon.

Al doilea pensionar avea pensia de 4.000 de lei.

– De la masă să nu vă lipsească legumele și fructele.

Al treilea cu pensia de 1200 de lei …

– Bunicule, aer curat, cât mai mult aer.

