BANC | Bulă povestește colegilor la muncă: „Am agățat ieri o bucățică și m-a invitat la ea acasă” Ce a urmat e mega-comic

V-am pregătit un banc de nota 10. Nu trebuie, sub nicio formă, ratat. Te vei înveseli instant și vei uita de toate grijile și problemele.

Un tip vine la muncă şi povesteşte colegilor săi:

– Am agăţat ieri o bucăţică şi m-a invitat la ea acasă. Nici nu am apucat să mă apuc de ea că dintr-o dată sună soţul ei la uşă. Ea îmi spune: „ia fierul de călcat şi calcă hainele”. Am călcat o grămadă de albituri.

CITEŞTE ŞI: BANC | O FEMEIE DE LA ȚARĂ SE DUCE LA GINECOLOG: ”DOM’ DOCTOR, AM O PUZDERIE DE COPII, ȘI CUM NASC, CUM RĂMÂN GRAVIDĂ DIN NOU. CE MĂ FAC?”

Unul dintre colegi începe să râdă isteric:

– Bă, ai fost pe Strada Speranţei, numărul 3, apartamentul 10?

– Da.

– Eu alaltăieri am fost acolo şi o zi întreagă am spălat rufe!