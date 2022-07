BANC | Bulă se confesează prietenilor: „Cred că nevastă-mea mă înşeală cu un cal”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit cel mai tare banc cu Bulă și prietenii săi. Vezi în ce situație hilară ajung cei trei, când Bulă își pune problema că nevasta l-ar înșela.

Bancul zilei spune „povestea” a trei prieteni atât de cunoscuiți în bancurile românești: Bulă, Ștrulă și Ițic. Reuniți la o bere rece pe terasă, încep să-și spună problemele de acasă, cu nevestele. Bulă o acuză pe consoarta lui de infidelitate, iar explicația lui vă va stârni hohote de râs! (VEZI ȘI: BANC | Apel telefonic la o agenţie de fotomodele din București: „Cât plătiți pentru o ședință foto?”)

Bancul zilei! Râzi cu lacrimi pe 1 iulie 2022

Redăm „povestea” celor trei prieteni

„Bulă, Ștrulă și Ițic stau de vorbă la o bere. Ștrulă se confesează:

– Cred că nevastă-mea are o aventură cu electricianul.

– Cum aşa?

– Ieri, când m-am uitat întâmplator sub pat, am văzut o şurubelniţă şi ştiu sigur că nu am în casă aşa ceva. Continuă Ițic:

– Acum, că mi-ai spus, cred că şi nevastă-mea are o aventură cu instalatorul. Zilele trecute am găsit sub pat o cheie franceză, eu nu am avut în casă aşa ceva. La care Bulă, speriat:

– Acum îmi dau seama. Cred că nevastă-mea mă înşeală cu un cal. – Cum aşa? Imposibil!

– Nu, serios. Aseară, când m-am întors acasă, era un jocheu ascuns sub patul nostru”

(NU RATA: BANC | La plajă, o femeie iese din cabină îmbrăcată într-un costum de baie din 2 piese, foarte, foarte sumar)