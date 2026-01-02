Acasă » Bancuri » BANC | Bulă și Cenușăreasa

02/01/2026
Ziua trebuie să înceapă bine de la prima oră, motiv pentru care echipa CANCAN.ro vă aduce un nou banc extrem de amuzant. „Eroul” principal din povestea noastră este celebrul Bulă, care o comite din nou. De data asta, ne face să râdem după un dialog savuros cu soția lui. Spor la râsete!

– Bulă, ar trebui să-mi schimb numele în Cenușăreasa.
– De ce, Bubuluno?
– Pentru că mă simt exact ca și Cenușăreasa: eu gătesc, eu spăl, eu fac curat…
– Păi și ce te așteptai? Ți-am spus că, dacă te măriți cu mine, o să trăiești ca-n povești!

Alte bancuri amuzante

8 întrebări pe care să nu ți le pui pe 1 ianuarie

Cele 8 întrebări clasice de după petrecerea de Revelion:
1. Unde sunt?!
2. De ce?!
3. Cine e persoana care stă lângă mine în pat?!
4. De ce e dezbrăcată?!
5. De ce e bărbat?!
6. De ce mama naibii e mort?!
7. Al cui e poneiul ăsta din cameră??
8. Cum adică este 3 ianuarie?!

Chelnerul și sandvișul

– Chelner, adu-mi un sandviș cu multă dragoste!
– Imediat, domnule!
Chelnerul se întoarce după 5 minute cu un sandviș:
După ce l-a mâncat clientul l-a intrebat pe chelner cum l-a făcut.
– L-am îmbrățișat înainte să-I aduc.

Curierul de pizza livrează comanda

– Cât bacșiș primești de obicei? întreabă cel ce a făcut comanda.
– Nu știu, Sunt student, doar ajut la livrări și e prima livrare a mea. Dar mi-au spus ceilalți că sunteți cam zgîrcit, așa că m-aș multumi și cu 2 lei.
Se enervează tipul și-i dă 10 lei.
– Spune-le și celorlalți cât ți-am dat! Dar ce studiezi la facultate?
– Psihologie aplicată.

Soția, amanta și avocatul

Soția îi scrie avocatului ei:
”Domnule avocat! Vă scriu, pentru a vă ruga să-mi acordați atât sfatul cât și sprijinul dumneavoastră. Ieri de dimineată am plecat cu mașina la serviciu, ca de obicei. Pe soțul meu l-am lăsat acasă, în pat, uitându-se la televizor. Cu toate că era abia scoasă din service, la 2 km de casă, mașina s-a oprit brusc și nu am mai reușit s-o repornesc. M-am întors acasă pe jos să-i cer ajutorul soțului meu. Când am intrat în dormitor, l-am găsit pe soțul meu în pat cu o vecină. Ce acțiuni ar trebui să întreprind pentru divorț?”

Sosește răspunsul avocatului:
”Stimată doamnă. Vă pot acorda sprjinul meu doar pentru a da în judecată service-ul unde ați avut mașina la reparat. Întucât defecțiunea masinii a fost cauza celor întâmplate, nu puteți să-l învinuiți de nimic pe soțul dumneavoastră. Vina de a vă întoarce acasă să-i cereți ajutorul pentru defectarea mașinii vă aparține și ar trebui să-i cereți scuze. Soțul dumneavoastră nu e mecanic!”

