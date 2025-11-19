BANC | Bulă și președintele României

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei! Bulă și profesoara lui au o discuție tare haioasă. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult? Îți dorim spor și voie bună!
Profesoara îl întreabă pe Bulă:
– Cine este președintele României?
– Nu știu, doamnă.
– Bulă, cred că trebuie să te documentezi mai mult dacă vrei să treci clasa.
– Pot să vă pun și eu o întrebare?
– Da.
– O cunoașteți pe Georgiana Ionescu?
– Nu, Bulă!
– Doamna profesoară, cred că ar trebui să vă documentați mai mult despre soțul dumneavoastră.
Bulă la ora de geografie este întrebat de profesoară:
– Bulă, spune un afluent al lui Mississippi.
– Oh yo!?!
– Da, Bulă, dar se spune Ohio.
– Spune și capitala Japoniei.
– Tot yo?!?
– Da, Bulă, Tokyo. Ai luat 10, bravo!
– Dacă aveți un dolar și-i mai cereți unul tatălui, câți bani aveți?
Bulă ridică mâna, profesorul îl lasă să răspundă, iar acesta zice:
– Un dolar.
– Nu știi matematică, zice profesorul dezamăgit.
– Nici d-voastra nu îl știți pe tata.
– Bulă, de ce porți verigheta pe mâna dreaptă? Pentru că toată lumea pe stânga o poartă.
– Foarte simplu, Ștrulă: Pentru că m-am însurat cu femeia greșită.