BANC | Bulă și președintele României

Bulă și profesoara lui au o discuție tare haioasă.

Profesoara îl întreabă pe Bulă:

– Cine este președintele României?

– Nu știu, doamnă.

– Bulă, cred că trebuie să te documentezi mai mult dacă vrei să treci clasa.

– Pot să vă pun și eu o întrebare?

– Da.

– O cunoașteți pe Georgiana Ionescu?

– Nu, Bulă!

– Doamna profesoară, cred că ar trebui să vă documentați mai mult despre soțul dumneavoastră.

Alte bancuri cu Bulă

Bulă la ora de geografie

Bulă la ora de geografie este întrebat de profesoară:

– Bulă, spune un afluent al lui Mississippi.

– Oh yo!?!

– Da, Bulă, dar se spune Ohio.

– Spune și capitala Japoniei.

– Tot yo?!?

– Da, Bulă, Tokyo. Ai luat 10, bravo!

Profesorul întreabă clasa

– Dacă aveți un dolar și-i mai cereți unul tatălui, câți bani aveți?

Bulă ridică mâna, profesorul îl lasă să răspundă, iar acesta zice:

– Un dolar.

– Nu știi matematică, zice profesorul dezamăgit.

– Nici d-voastra nu îl știți pe tata.

Bulă, Ștrulă și verigheta

– Bulă, de ce porți verigheta pe mâna dreaptă? Pentru că toată lumea pe stânga o poartă.

– Foarte simplu, Ștrulă: Pentru că m-am însurat cu femeia greșită.