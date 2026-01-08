Acasă » Bancuri » BANC | Bulă și rezoluția pentru 2026

De: David Ioan 08/01/2026 | 19:57
Ziua de joi este pe încheiate, iar pentru a marca debutul prematur al weekendului, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc menit să-ţi stârnească un râs copios. Află care este rezoluţia lui Bulă pentru 2026 şi pregăteşte-te să te amuzi pe cinste.

– Bulă, ce faci? Iar bei?
– Beau, Bubulino.
– Dar mi-ai promis că în 2026 o să fii un alt om.
– Păi așa este! Doar că și noului om îi place băutura.

Alte bancuri amuzante

Mirel și mărirea de salariu de 30 de lei

– Mirele, ai văzut că ți-am mărit salariul?

– Am văzut, șefu’. Cu 30 de lei…

– Și nu știi să mulțumești?

– Mulțumesc, șefu’! Să știi că de când cu mărirea asta exorbitantă, îmi ung felia de pâine pe ambele părți cu pate. Să vă dea Dumnezeu sănătate!

Preotul, enoriașa și papagalița

O tipă frumoasă și extrem de apetisantă avea o papagaliță, care o imita. Într-o zi, vine un preot în vizită:

– Vai, ce papagal frumos aveți!

După care papagalița începe:

– Sunt frumoasă, sexi și vreau să fac dragoste.

Preotul, oripilat:

– Vai, cum se poate una ca asta? Eu am 2 papagali care citesc din Biblie și se roagă toată ziua. Da-mi papagalița mie 2-3 zile să o reeduc.

Zis și făcut! Ajunge papagalița în mijlocul papagalilor preotului și începe cum era învățată:

– Sunt frumoasă, sexi și vreau să fac dragoste.

La care unul dintre papagali zice:

– Vezi mă, că nu ne-am rugat degeaba…

Bulă merge în club

– Ștrulă, să vezi ce am făcut.

– Ce, Bulă?

– Aseară, când eram în club, mi-am setat telefonul să se deblocheze doar pe recunoaștere facială.

– Și?

– Și acum nu pot să-l deblochez decât după ce beau 5 beri și 3 pahare de vodkă.

În ziua de 23 august, Bulişor stătea cu mama saâ

În ziua de 23 august, Bulişor stătea cu mama sa pe trotuar şi striga: ‘Ula!’ ‘Ula!’ ‘Ula!’

Un militian îi zice tatălui său: ‘Vai, ce băieţel cuminte aveţi! Se pare că nu poate să pronunţe litera ‘r’.

Tatăl îi zice: ‘Vă înşelaţi, tovarăşe, nu poate să pronunţe litera ‘p’!

Bulă vine la școală cu ochii vineți

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?

– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.

– Dar dreptul, întreabă profa.

– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.

×