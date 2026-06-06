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BANC | Bulă și Ștrulă se duc la un spectacol de balet

De: Elisa Tîrgovățu 06/06/2026 | 09:01
BANC | Bulă și Ștrulă se duc la un spectacol de balet
BANC | Bulă și Ștrulă se duc la un spectacol de balet
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Sfârșitul de săptămână este momentul ideal pentru câteva clipe de bună dispoziție și râsete pe cinste. Dacă vrei să te deconectezi de la rutina zilnică, avem exact ce îți trebuie. CANCAN.RO a pregătit o glumă savuroasă care îi are în prim-plan pe celebrii Bulă și Ștrulă, doi prieteni care decid să ia parte la un spectacol de balet. Ce urmează te va face, cu siguranță, să râzi copios.

Bulă și Ștrulă se duc la un spectacol de balet. După un timp, Bulă adoarme și Ștrulă îi zice:

–  Scoală, Bulă, că din cauza ta, pe scenă toți umblă pe vârfuri!

Cât costă un divorț?

La notar:
– Cât costă un divorț?
– 1000 de euro toate cheltuielile!
– Dar când m-am căsătorit am plătit la primărie doar 100 de lei.
– Din păcate, libertatea este scumpă!!!

O femeie vrea să divorțeze de soțul ei

O femeie vrea să divorțeze de soțul ei. La tribunal, judecătorul o întreabă:
– Care este motivul divorțului?
– Acum ceva timp i-am făcut soțului meu cadou un inel și ieri l-am văzut la mâna lui dreaptă.
Judecătorul zâmbește și spune:
– Dragă doamnă, acesta nu este un motiv de divorț.
Femeia supărată:
– Serios? Mâna lui dreaptă este secretara de la birou!

Bărbatul și gemenii

– Un bărbat aștepta la spital să nască nevasta-să.
-Iese doctorul din sală și spune: Aveți cinci gemeni.
-Ahaa, știam că funcționez ca un tun.
-Atunci să vă curățați tunul pentru că toți sunt negrii.

La date

– Mă bucur că într-un final am reușit să ne vedem.
– Și eu.
– Ești frumos. Ești mult mai frumos în realitate decât în poze!
– Mersi mult.
– Și eu, cum ți-am părut?
– Sănătoasă.

Bulă se spovedește

Bulă se duce la biserică să se spovedească. Preotul îl întreabă: – Ai făcut păcate? – Da, părinte. – Te lepezi de Satana? – M-aş lepăda părinte, dar am doi copii cu ea

Bulă la ora de sociologie

Bulă la ora de Sociologie: -Numim hoț pe cel care ia proprietatea altuia – explică profesorul. -Bulă, tu nu ești atent! -Ba da, domnule profesor. -Atunci spune-mi, ce aș fi eu dacă ți-aș scoate din buzunar 1000 de lei? -Vrăjitor, domnule profesor

Ce meserie au părinții voștri?

Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.
-Tata e inginer, zice Gheorghe.
-Tata e mecanic, zice Ionel.
-Tata e șef, zice Bulă.
-Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa.
-Are 500 de oameni sub el.
-Cu ce se ocupă deci?
-Taie iarbă-n cimitir.

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