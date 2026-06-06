BANC | Bulă și Ștrulă se duc la un spectacol de balet

La notar:
– Cât costă un divorț?
– 1000 de euro toate cheltuielile!
– Dar când m-am căsătorit am plătit la primărie doar 100 de lei.
– Din păcate, libertatea este scumpă!!!
O femeie vrea să divorțeze de soțul ei. La tribunal, judecătorul o întreabă:
– Care este motivul divorțului?
– Acum ceva timp i-am făcut soțului meu cadou un inel și ieri l-am văzut la mâna lui dreaptă.
Judecătorul zâmbește și spune:
– Dragă doamnă, acesta nu este un motiv de divorț.
Femeia supărată:
– Serios? Mâna lui dreaptă este secretara de la birou!
Bărbatul și gemenii
– Un bărbat aștepta la spital să nască nevasta-să.
-Iese doctorul din sală și spune: Aveți cinci gemeni.
-Ahaa, știam că funcționez ca un tun.
-Atunci să vă curățați tunul pentru că toți sunt negrii.
La date
– Mă bucur că într-un final am reușit să ne vedem.
– Și eu.
– Ești frumos. Ești mult mai frumos în realitate decât în poze!
– Mersi mult.
– Și eu, cum ți-am părut?
– Sănătoasă.
Bulă se duce la biserică să se spovedească. Preotul îl întreabă: – Ai făcut păcate? – Da, părinte. – Te lepezi de Satana? – M-aş lepăda părinte, dar am doi copii cu ea
Bulă la ora de Sociologie: -Numim hoț pe cel care ia proprietatea altuia – explică profesorul. -Bulă, tu nu ești atent! -Ba da, domnule profesor. -Atunci spune-mi, ce aș fi eu dacă ți-aș scoate din buzunar 1000 de lei? -Vrăjitor, domnule profesor
Ce meserie au părinții voștri? întreabă profesoara.
-Tata e inginer, zice Gheorghe.
-Tata e mecanic, zice Ionel.
-Tata e șef, zice Bulă.
-Cum așa, Bulă? întreabă mirată profa.
-Are 500 de oameni sub el.
-Cu ce se ocupă deci?
-Taie iarbă-n cimitir.
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