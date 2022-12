Banc. Bulă stă de vorbă cu un prieten și este întrebat cum este să fie căsătorit. Fără să stea pe gânduri, a mărturisit totul! Spor la râs!

– Cum e să fii însurat, Bulă?

– Păi, cum să fie? N-am voie să beau, n-am voie să fumez, n-am voie să merg cu amicii la o bere, n-am voie să mă uit după vreo femeie pe stradă…

– Înseamnă că regreți pasul pe care l-ai făcut?

– Nici asta n-am voie!

Vezi și BANC | BULĂ ÎI SPUNE NEVESTEI: „BUBULINO, ZI-MI CEVA CARE SĂ MĂ FACĂ, ÎN ACELAȘI TIMP, CEL MAI FERICIT ȘI CEL MAI TRIST OM DIN LUME!”

Bulă și „ședința” importantă

Bulă îi spune nevestei:

– Bubulino, calcă-mi și mie cămașa, că am ședință importantă astăzi!

– Bulă, tu te duci la femei!

– Nu, draga mea! Am o ședință foarte importantă și am nevoie să fiu aranjat. Te rog, pregătește-mi și cravata!

– Bulă, tu chiar te duci la femei!

– Nuuu, Bubulino! Te rog adu-mi și parfumul ăla șmecher!

– Aaa, e clar! Chiar te duci la femei, la cum te aranjezi.

– Nu, promit!

Se întoarce Bulă beat, la ora 4:00 dimineața. O trezește pe Bubulina și îi spune:

– Bubulino, să-ți zic ceva! Ai cobit!

Citește și BANC | BULĂ S-A ANGAJAT CA SPĂLĂTOR DE GEAMURI LA UN MAGAZIN DIN BUCUREȘTI