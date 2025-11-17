Acasă » Bancuri » BANC | „Da’ ce s-a scumpit mierea atât de mult?”

BANC | „Da’ ce s-a scumpit mierea atât de mult?”

17/11/2025
O întreb pe vânzătoare:

– Da’ ce s-a scumpit mierea atât de mult?

– Păi, s-a scumpit benzina…

– Aha… Şi miere de albine electrice nu aveți?

Bubulina și experiența de la cinema

Într-o zi, vine Bubulina de la cinematograf plângând în hohote:
– A fost îngrozitor mamă, se plânge Bubulina. A trebuit să-mi schimb locul de patru ori la cinematograf.
– De ce, dragă? S-a legat vreun bărbat de tine?
– Până la urmă… da.

Doi vecini și crescătoria de albine și câinele dezlegat

Doi vecini: unul crescător de albine, celălalt alergic la albine. Alergicul îl dă în judecată pe crescător şi se cam tot judecă ei vreo doi ani, până într-o zi când crescătorul se enervează şi-l leagă pe alergic de un copac din mijlocul albinelor, încercând să-i demonstreze că albinele sunt paşnice. Trece noaptea. Dimineaţă, crescătorul de albine pleacă la serviciu. Întorcându-se, îl găseşte leşinat pe alergic:
– Ce-ai făcut, te-au muşcat?
– Nu.
– Te-au înţepat?
– Nu.
– Dar ce ţi-au făcut?
– Nimic, dar câinele de ce nu mi-ai spus că este dezlegat!?

