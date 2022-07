BANC | Doi soți au ales într-un mod inedit destinația următoarei vacanțe. Vei râde cu lacrimi

Fă-ți ziua mai bună cu o doză de amuzament! CANCAN.RO ți-a pregătit unul dintre cele mai amuzante bancuri pe care le vei auzi vreodată. Dacă ai avut o zi grea sau dacă te simți trist, sigur îți vei schimba starea.

-V-ați hotărât unde mergeți în concediu?

-Da! Am agățat pe perete o hartă a Pământului, am pus-o pe nevastă-mea să arunce cu o săgeată de darț și am zis să mergem două săptămâni unde nimerește ea cu săgeata.

-Uau! Și unde mergeți?

-În spatele frigiderului.

