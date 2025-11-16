BANC | Două vecine se întâlnesc dimineața

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Este încă weekend, așa că e timpul pentru un mic moment de relaxare. Protagonistele de astăzi sunt două vecine, deznodământul este hilar.

Două vecine se întâlnesc dimineața.

– Ce-i cu tine, dragă, ești bolnavă?

– Nu, de ce întrebi?

– Am văzut azi dimineață doctorul ieșind din apartamentul tău…

– Și ce? De la tine au ieșit trei soldați. Te-am întrebat dacă a început războiul?

Studenta și examenul la teatru

O studentă la examen la teatru. Este rugată sa execute un număr: să fure ceasul de pe mâna examinatorului, ca el sa nu observe. Fata spune:

– Cum îndrazniți să-mi cereți așa ceva?! Eu sunt hoață? Plec!

Pleacă. Peste câteva minute se întoarce și întreabă:

– Și ceasul cui să-l dau?

Alte bancuri amuzante

Geniul spune:

– Pentru fiecare întrebare pe care ți-o pun și nu știi răspunsul, îmi dai 5$. Și dacă îmi pui tu o întrebare la care nu îți pot răspunde, îți dau 5000 $.

Idiotul răspunde:

– Okay.

Geniul apoi întreabă:

– Câte continente sunt în lume?

Idiotul nu știe, așa că îi întinde 5 $.

Acum e rândul idiotului să îl întrebe pe geniu:

– Ce animal stă în două picioare dar doarme în 3?

Geniul se tot gândește, dar nu știe răspunsul, așa că ii dă idiotului 5000 $ și îi spune:

– La naiba, am pierdut. Apropo, care era răspunsul la întrebare?

La care idiotul îi dă 5 $.

Cică s-a dus Bula în pauză și a scris apăsat pe tablă: “Eu sunt cel mai tare bărbat. Bula.”

Învățătoarea, o femeie tânără și drăguță, intră în clasă, se uită la tablă și citește. Apoi îi spune lui Bula:

– După oră, să mă aștepți în fața cancelariei.

În pauză, înainte de a se duce la cancelarie, Bula le spune colegilor:

– Ați văzut, mai băieți, ce importantă este reclama?

BANCUL ZILEI | De ce vrăjitoarele nu au copii

BANC | Proaspăt căsătorită, Bubulina se plânge lui Bulă: „M-am săturat!”