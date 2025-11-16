BANC | Două vecine se întâlnesc dimineața

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Este încă weekend, așa că e timpul pentru un mic moment de relaxare. Protagonistele de astăzi sunt două vecine, deznodământul este hilar.
Două vecine se întâlnesc dimineața.
– Ce-i cu tine, dragă, ești bolnavă?
– Nu, de ce întrebi?
– Am văzut azi dimineață doctorul ieșind din apartamentul tău…
– Și ce? De la tine au ieșit trei soldați. Te-am întrebat dacă a început războiul?
O studentă la examen la teatru. Este rugată sa execute un număr: să fure ceasul de pe mâna examinatorului, ca el sa nu observe. Fata spune:
– Cum îndrazniți să-mi cereți așa ceva?! Eu sunt hoață? Plec!
Pleacă. Peste câteva minute se întoarce și întreabă:
– Și ceasul cui să-l dau?
Geniul spune:
– Pentru fiecare întrebare pe care ți-o pun și nu știi răspunsul, îmi dai 5$. Și dacă îmi pui tu o întrebare la care nu îți pot răspunde, îți dau 5000 $.
Idiotul răspunde:
– Okay.
Geniul apoi întreabă:
– Câte continente sunt în lume?
Idiotul nu știe, așa că îi întinde 5 $.
Acum e rândul idiotului să îl întrebe pe geniu:
– Ce animal stă în două picioare dar doarme în 3?
Geniul se tot gândește, dar nu știe răspunsul, așa că ii dă idiotului 5000 $ și îi spune:
– La naiba, am pierdut. Apropo, care era răspunsul la întrebare?
La care idiotul îi dă 5 $.
Cică s-a dus Bula în pauză și a scris apăsat pe tablă: “Eu sunt cel mai tare bărbat. Bula.”
Învățătoarea, o femeie tânără și drăguță, intră în clasă, se uită la tablă și citește. Apoi îi spune lui Bula:
– După oră, să mă aștepți în fața cancelariei.
În pauză, înainte de a se duce la cancelarie, Bula le spune colegilor:
– Ați văzut, mai băieți, ce importantă este reclama?
