BANCUL ZILEI | De ce vrăjitoarele nu au copii

De: Andreea Stăncescu 16/11/2025 | 13:44
BANCUL ZILEI | De ce vrăjitoarele nu au copii
Astăzi ne bucurăm de o zi liberă, înainte de o săptămână plină în care pot apărea și provocări. Dacă vrei să te amuzi și să-ți mai limpezești mintea, CANCAN.RO a pregătit o colecție de bancuri care te vor face să râzi cu poftă și să vezi partea plină a vieții.

– Bunicule, de ce vrăjitoarele nu au copii?
– Pentru că nu zboară pe bățul potrivit.

Alte bancuri amuzante

La restaurant:
Chelnerul: Ce doriți să comandați?
Clientul: Aș vrea un meniu de dietă, dar să fie gustos, să nu mă îngrașe, să nu fie scump și să fie gata în 5 minute.
Chelnerul: Sigur, îmi permiteți să vă aduc o cană cu apă?

Un bărbat intră într-un cabinet medical, vizibil abătut.
— Domnule doctor, am o problemă gravă… Soția mea vorbește singură ore întregi!
Doctorul ridică o sprânceană:
— Aha… și ce spune?
— Păi, nu știu exact. N-o ascult, că de obicei sunt la telefon.
Doctorul zâmbește:
— În regulă, atunci nu e o problemă medicală. Doar… căsătorie normală.

Un tip merge la un restaurant scump. Chelnerul se apropie politicos:
— Ce doriți, domnule?
— Ce îmi recomandați, ceva special…
— Avem o friptură de vită deosebită, doar 250 de lei.
— Și ce are special?
— A fost crescută cu muzică clasică, masată zilnic și hrănită doar cu iarbă organică.
— În regulă, dar aduceți-mi doar garnitura.
Chelnerul uimit:
— Numai garnitura?
— Da, până strâng și eu banii să ajung la nivelul vitei!

Tabel exclusiv pentru bărbați | Câte kilograme ar trebui să ai, în funcție de vârstă și de înălțime
Tabel exclusiv pentru bărbați | Câte kilograme ar trebui să ai, în funcție...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

O studentă la examen la teatru. Este rugată sa execute un număr: să fure ceasul de pe mâna examinatorului, ca el sa nu observe. Fata spune:
– Cum îndrazniți să-mi cereți așa ceva?! Eu sunt hoață? Plec!
Pleacă. Peste câteva minute se întoarce și întreabă:
– Și ceasul cui să-l dau?

-Tată, eu ce o să mă fac atunci când voi fi mare?
-Te faci și tu colonel, ca tati tău.
-Dar tati, nu se poate să mă fac general?
-Nu puiuț, general nu se poate.
-De ce tati?
-Păi știi, și generalul are un băiat.

