BANCUL ZILEI | De ce vrăjitoarele nu au copii

Astăzi ne bucurăm de o zi liberă, înainte de o săptămână plină în care pot apărea și provocări. Dacă vrei să te amuzi și să-ți mai limpezești mintea, CANCAN.RO a pregătit o colecție de bancuri care te vor face să râzi cu poftă și să vezi partea plină a vieții.
– Bunicule, de ce vrăjitoarele nu au copii?
– Pentru că nu zboară pe bățul potrivit.
La restaurant:
Chelnerul: Ce doriți să comandați?
Clientul: Aș vrea un meniu de dietă, dar să fie gustos, să nu mă îngrașe, să nu fie scump și să fie gata în 5 minute.
Chelnerul: Sigur, îmi permiteți să vă aduc o cană cu apă?
Un bărbat intră într-un cabinet medical, vizibil abătut.
— Domnule doctor, am o problemă gravă… Soția mea vorbește singură ore întregi!
Doctorul ridică o sprânceană:
— Aha… și ce spune?
— Păi, nu știu exact. N-o ascult, că de obicei sunt la telefon.
Doctorul zâmbește:
— În regulă, atunci nu e o problemă medicală. Doar… căsătorie normală.
Un tip merge la un restaurant scump. Chelnerul se apropie politicos:
— Ce doriți, domnule?
— Ce îmi recomandați, ceva special…
— Avem o friptură de vită deosebită, doar 250 de lei.
— Și ce are special?
— A fost crescută cu muzică clasică, masată zilnic și hrănită doar cu iarbă organică.
— În regulă, dar aduceți-mi doar garnitura.
Chelnerul uimit:
— Numai garnitura?
— Da, până strâng și eu banii să ajung la nivelul vitei!
O studentă la examen la teatru. Este rugată sa execute un număr: să fure ceasul de pe mâna examinatorului, ca el sa nu observe. Fata spune:
– Cum îndrazniți să-mi cereți așa ceva?! Eu sunt hoață? Plec!
Pleacă. Peste câteva minute se întoarce și întreabă:
– Și ceasul cui să-l dau?
-Tată, eu ce o să mă fac atunci când voi fi mare?
-Te faci și tu colonel, ca tati tău.
-Dar tati, nu se poate să mă fac general?
-Nu puiuț, general nu se poate.
-De ce tati?
-Păi știi, și generalul are un băiat.
