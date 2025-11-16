BANCUL ZILEI | De ce vrăjitoarele nu au copii

Astăzi ne bucurăm de o zi liberă, înainte de o săptămână plină în care pot apărea și provocări. Dacă vrei să te amuzi și să-ți mai limpezești mintea, CANCAN.RO a pregătit o colecție de bancuri care te vor face să râzi cu poftă și să vezi partea plină a vieții.

– Bunicule, de ce vrăjitoarele nu au copii?

– Pentru că nu zboară pe bățul potrivit.

Alte bancuri amuzante

La restaurant:

Chelnerul: Ce doriți să comandați?

Clientul: Aș vrea un meniu de dietă, dar să fie gustos, să nu mă îngrașe, să nu fie scump și să fie gata în 5 minute.

Chelnerul: Sigur, îmi permiteți să vă aduc o cană cu apă?

Un bărbat intră într-un cabinet medical, vizibil abătut.

— Domnule doctor, am o problemă gravă… Soția mea vorbește singură ore întregi!

Doctorul ridică o sprânceană:

— Aha… și ce spune?

— Păi, nu știu exact. N-o ascult, că de obicei sunt la telefon.

Doctorul zâmbește:

— În regulă, atunci nu e o problemă medicală. Doar… căsătorie normală.

Un tip merge la un restaurant scump. Chelnerul se apropie politicos:

— Ce doriți, domnule?

— Ce îmi recomandați, ceva special…

— Avem o friptură de vită deosebită, doar 250 de lei.

— Și ce are special?

— A fost crescută cu muzică clasică, masată zilnic și hrănită doar cu iarbă organică.

— În regulă, dar aduceți-mi doar garnitura.

Chelnerul uimit:

— Numai garnitura?

— Da, până strâng și eu banii să ajung la nivelul vitei!

O studentă la examen la teatru. Este rugată sa execute un număr: să fure ceasul de pe mâna examinatorului, ca el sa nu observe. Fata spune:

– Cum îndrazniți să-mi cereți așa ceva?! Eu sunt hoață? Plec!

Pleacă. Peste câteva minute se întoarce și întreabă:

– Și ceasul cui să-l dau?

-Tată, eu ce o să mă fac atunci când voi fi mare?

-Te faci și tu colonel, ca tati tău.

-Dar tati, nu se poate să mă fac general?

-Nu puiuț, general nu se poate.

-De ce tati?

-Păi știi, și generalul are un băiat.

CITEȘTE ȘI: BANC | Bulă își cheamă nevasta, amanta și vecina

Bancul sfârșitului de săptămână | Soacra și câinele