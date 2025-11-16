BANC | Proaspăt căsătorită, Bubulina se plânge lui Bulă: „M-am săturat!”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul de duminică. Proaspăt căsătorită, Bubulina se plânge lui Bulă cât de greu îi este în postura de soție. Discuția dintre cei doi te va amuza copios!

Proaspăt căsătorită, Bubulina se plânge lui Bulă:

– M-am săturat!

– De ce, draga mea?

– Eu fac mâncare, eu spăl, eu calc, eu fac curat în casă. Tu nu faci absolut nimic! Parcă sunt Cenușăreasa ta, Bulă!

– Ei, vezi, draga mea?! Nu ți-am promis eu că îți voi oferi o viață ca în povești?!

Alte bancuri cu Bulă

Bulă a ajuns în cârje

Ce-ai pățit, Bulă, de mergi in cârje?

– Am avut un accident de automobil.

– Si nu poți să mergi fără cârje?

– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

Bulă are două vești pentru mama sa

Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?

– Incepe cu cea bună, dragă.

– Vestea bună este caă am luat 10 la școală!

– Vai, bravo băiatul meu!

– Si cea proastă care e?

– Vestea proastă este că nu e adevărat!

Învătătoarea îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, ce înseamnă să fii generos?

Bulă răspunde:

– Să dai din puținul tău și să lași impresia că ai dat din mult!

Ce le-a zis Bulă femeilor din viața lui

Bulă și-a chemat sotia, iubita și vecina și a spus:

– Fetelor, vin vremuri grele, vor fi disponibilizări.

