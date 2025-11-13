Acasă » Bancuri » BANC | Bulă se duce la o primă întâlnire cu o tipă agățată pe Facebook

BANC | Bulă se duce la o primă întâlnire cu o tipă agățată pe Facebook

CANCAN.RO ți-a pregătit un banc care îți va face ziua mai frumoasă. Este vorba despre un dialog între Bulă și o tipă agățată pe Facebook. Ultima replică te va da pe spate! Spor la râsete și voie bună!

Bulă se duce la o primă întâlnire cu o tipă agățată pe Facebook. Pentru cazul în care pozele nu s-ar fi potrivit cu realitatea și nu i-ar fi plăcut de ea, a aranjat cu prietenul lui, Ștrulă, să îl sune după un sfert de oră, ca să își asigure o scuză pentru a pleca, din cauza unei așa-zise situații de urgență.

Se întâlnesc cei doi într-o cafenea, comandă câte o cafea și schimbă câteva vorbe, dar este clar că lui Bulă nu îi place deloc tipa. După 15 minute, îi sună telefonul. După ce vorbește la telefon, afișează o față tristă și îngrijorată. Îi spune tipei:

– Îmi pare rău, dar trebuie să plec. Bunicul meu tocmai a murit.

– Slavă Domnului! Dacă nu murea al tău, ar fi murit al meu…

 

BANC „Sunt fierbinte”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez? 

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu. 

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea. 

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame. 

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI. 

