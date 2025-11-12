BANCUL ZILEI | „Divorțez! Plec la mama”

CANCAN.RO ți-a pregătit un banc care îți va face ziua mai frumoasă. Este vorba despre un dialog între doi soți. Ultima replică te va da pe spate! Spor la râsete și voie bună!

-Cine e fufa aia care se holbează la tine?

-E amanta mea!

-Divorțez! Plec la mama!

-Bine, dar să știi că după divorț se vor termina vacanțele în străinătate, shopping-ul la Milano, partidele de schi în Alpi și așa mai departe.

-Și tipa de lângă ea, cine e?

-Amanta lui Fane.

-A noastră e mai frumoasă…

Bulă și lanterna

-Bulă, unde te duci cu lanterna aia?

-Merg la întâlnire, tată!

-Eu la vârsta ta nu aveam nevoie de lanternă.

-Da, tată, și uite ce-ai adus acasă…

BANC „Sunt fierbinte”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

„Ai luat-o pe mama de la salon?”

-Băi, unde ești? Ai luat-o pe mama de la salon?

-Am luat-o iubire. Este cu mine în mașină.

-Cu cine ești în mașină băi animalule? M-a sunat mama acum și mi-a zis că ai luat o femeie din salon și ai plecat?

-Vai de mine, am luat altă femeie! Mă miram eu de ce este așa de amabilă cu mine și de ce mă îmbrățișează. Iubire, o putem păstra pe asta?

-Dă jos pițipoanca din mașină și du-te după mama, că te omor!

