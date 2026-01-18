Acasă » Bancuri » BANC | Elevii, profesorul și bancnota de 100 RON

De: David Ioan 18/01/2026 | 17:00
În această după-amiază de duminică, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros, menit să îţi aducă zâmbetul pe buze la sfârşit de weekend. Protagoniştii sunt doi elevi surprinşi certându-se de către profesorul lor. Finalul te va face să râzi în hohote.

Doi elevi se certau de mama focului, tocmai când profesorul intră în clasă…
Profesorul, deranjat, întreabă :
– De ce vă certați?
Unul dintre băieți răspunde:
– Am găsit o bancnotă de 100 RON și am decis să revină celui care spune cea mai mare minciună…!!
– Ar trebui să vă fie rușine, a spus profesorul indignat, când eram de vârsta voastră, nici măcar nu știam ce
este aceea o minciună…!!
Băieții s-au uitat scurt unul la altul…
i-au dat profesorului cei 100RON !!

Alte bancuri amuzante

Un copil de 3 ani butonează pe o tabletă

Un copilaş de vreo 3 ani, butonând pe o tabletă, se duce la mama sa şi o întreabă:
– Mama, eu am fost downloadat, ca în jocul ăsta?
– Nu, mami, te-a adus barza!
– Dar de ce? Nu mergea wireless-ul?

Două mame stau de vorbă despre copiii lor

Două mame stau de vorbă:
– Copilul meu nu plânge niciodată noaptea, atunci când începe să plângă, eu îi cânt un cântecel de leagăn şi adoarme instant!
– Şi eu îi cântam la al meu, doar că vecinii mi-au zis că decât să îi cânt eu mai bine să îl las pe el să plângă!

O fetiţă stătea lângă mama ei şi o studia

O fetiţă stătea lângă mama ei şi o studia. La un moment dat, a observat cât de multe fire de păr alb are pe cap şi a întrebat-o de ce. Mama i-a răspuns: “De câte ori mă superi, sau faci un lucru rău şi eu sunt nefericită, îmi iese câte un fir alb”. După câteva momente de gândire profundă, fetiţa i-a răspuns: “Deci aşa a ajuns bunica să aibă tot părul alb…”

Ora 22:00 VS ora 23:45

Ora 22:00

Ea: „Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?!

Ora 23:45

El: „Tu, iubita mea!”

Bulă și Ștrulă la bar

– Bulă, poți să mă împrumuți cu 200 lei, ca să achit nota la bar?
– Păi ce s-a întâmplat, Ștrulă?
– Mi-am dat seama că nu am bani la mine.
– Păi și acasă?
– Bulă, acasă, toți sunt bine. Și nevasta, și copiii…

Soția a avut o zi grea și se plânge soțului ei

Soția a avut o zi grea și, după întoarcerea acasă, a început să se plângă. Ea îi spune soțului ei:

“Nimeni nu mă iubește… nimeni nu are grijă de mine, toata lumea mă urăște!”

Soțul ei, uitându-se la TV zice:

“Asta nu e adevărat, dragă. Nu ești atât de celebră ca toată lumea să te urască. Unii oameni chiar nu te cunosc.”

