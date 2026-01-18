BANCUL ZILEI | Mi-a cerut soția 2.000 de euro

Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație

de stomac ca să slabească.

Am cumpărat un lacăt de 9 lei și am închis frigiderul.

Alte bancuri savuroase

Bancul cu interviul de angajare

Un tip se duce la un interviu pentru un job foarte bine plătit. HR-ul îl întreabă:

– Care credeți că este cea mai mare calitate a dumneavoastră?

– Sinceritatea, răspunde omul fără să clipească.

– Hm… sinceritatea e importantă, spune recrutorul. Și care ar fi cel mai mare defect?

– Sinceritatea.

– Nu cred că sinceritatea e un defect, zice recrutorul, puțin mirat.

– Nu-mi pasă ce credeți dumneavoastră, răspunde candidatul.

Bancul cu preotul și șoferul de autobuz

Moare un șofer de autobuz și un preot în aceeași zi și ajung amândoi în fața porților Raiului. Sfântul Petru îi spune șoferului:

– Poftiți, intrați în Rai!

Șoferul intră fericit. Preotul, surprins, întreabă:

– Dar eu? Am predicat o viață întreagă, am ajutat oameni!

Sfântul Petru îi răspunde calm:

– Da, dar când dumneata predicai, lumea dormea. Când șoferul conducea autobuzul, toți se rugau din suflet!

