BANC | Englezul și polițistul român

CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Un englez, venit în România la o nuntă, este oprit de un polițist. Dialogul dintre cei doi te va face să râzi cu gura până la urechi. 

Un englez, venit în România la o nuntă, este oprit de un polițist.

– Bună ziua, vă rog să-mi spuneți dacă ați băut.

– Da! Pentru căm nu îmi plac ceremoniile religioase, am ieșit din biserică și am băut câteva beri într-un bar. Apoi, la restaurant, pentru că muzica nu era pe gustul meu, m-am delectat cu o sticlă de vin românesc, iar la final, pentru a sărbători cum se cuvine evenimentul, am băut împreună cu socrii două sticle de whisky.

Polițistul, vizibil iritat, îl întreabă:

– Dumneavoastră pricepeți că v-am oprit pentru a vă testa alcoolemia?

– Sigur, am înțeles foarte bine! Dar, dumneavoastră pricepeți că asta e o mașină englezească și e condusă de soția mea, din partea cealaltă?

Alte bancuri amuzante

Doi beţivi mergeau spre casă

Doi bețivi mergeau spre casă. Unu se ținea de gard, altul prin sanţ.

Cel de la gard:

-Bă, esti mort de beat. Mergi prin şanţ.

Celălălt:

-Da’ tu ce-o să faci când se termină gardu’?

Un bețiv provestește altui bețiv

Un beţiv povesteşte altui beţiv:

-Şi cum mergeam liniştit spre casă, deodată simt că cineva mă calcă pe mână!

Copilul către mama lui

Copilu’ către mamă:

-Mamă, mamă, vine tata!

Mama: – Pe care trotuar?

Copilu’: – Pe amândouă!

