BANC | Englezul și polițistul român

CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Un englez, venit în România la o nuntă, este oprit de un polițist. Dialogul dintre cei doi te va face să râzi cu gura până la urechi.
Un englez, venit în România la o nuntă, este oprit de un polițist.
– Bună ziua, vă rog să-mi spuneți dacă ați băut.
– Da! Pentru căm nu îmi plac ceremoniile religioase, am ieșit din biserică și am băut câteva beri într-un bar. Apoi, la restaurant, pentru că muzica nu era pe gustul meu, m-am delectat cu o sticlă de vin românesc, iar la final, pentru a sărbători cum se cuvine evenimentul, am băut împreună cu socrii două sticle de whisky.
Polițistul, vizibil iritat, îl întreabă:
– Dumneavoastră pricepeți că v-am oprit pentru a vă testa alcoolemia?
– Sigur, am înțeles foarte bine! Dar, dumneavoastră pricepeți că asta e o mașină englezească și e condusă de soția mea, din partea cealaltă?
Doi bețivi mergeau spre casă. Unu se ținea de gard, altul prin sanţ.
Cel de la gard:
-Bă, esti mort de beat. Mergi prin şanţ.
Celălălt:
-Da’ tu ce-o să faci când se termină gardu’?
Un beţiv povesteşte altui beţiv:
-Şi cum mergeam liniştit spre casă, deodată simt că cineva mă calcă pe mână!
Copilu’ către mamă:
-Mamă, mamă, vine tata!
Mama: – Pe care trotuar?
Copilu’: – Pe amândouă!